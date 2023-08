Terra Amara Anticipazioni 8 agosto 2023: Zuleyha si schiera con Sevda!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda l'8 agosto 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha non vuole lasciare Sevda da sola...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda l'8 agosto, alle 14.10, Hunkar prende Sevda di petto per dirle che non deve illudersi: in realtà, Demir si è preso cura di lei soltanto per rispettare le ultime volontà del padre defunto. Intanto, Sevda si sente sempre più sola: gli abitanti di Cukurova si sono schierati con la signora e, quindi, contro di lei. Zuleyha, però, non ha dimenticato di quando le ha dato una mano con il marito; dunque, la giovane è disposta ad aiutarla...

Terra Amara Anticipazioni: Demir ha ferito Hunkar...

Hunkar ha sofferto molto a causa di Demir, benché ora abbia deciso di perdonarlo. Quest'ultimo, infatti, si era presentato al matrimonio di Sabahattin e Julide insieme a Sevda, l'amante del defunto padre, e l'aveva presentata a tutti come la propria seconda madre. La signora, con il cuore in frantumi, lo aveva disconosciuto e gli aveva persino impedito l'accesso alla tenuta. Così, lo Yaman ha comprato la casa di Hatip e Naciye per Sevda, e si è trasferito lì con lei...

Terra Amara Anticipazioni: Demir si giustifica con Hunkar...

Dopo l'incidente del piccolo Adnan, Hunkar ha capito che il figlio avesse bisogno del suo sostegno. In un momento tanto doloroso, i due si sono finalmente ritrovati. Demir, però, voleva che la mamma capisse il perché del proprio atteggiamento, ed allora le ha messo tra le mani una lettera che Adnan gli scrisse prima di spirare. Nella missiva in questione, il genitore gli chiedeva di occuparsi di Sevda, la quale, in seguito alla sua morte, avrebbe avuto bisogno di qualcuno che se ne prendesse cura, dato che sarebbe rimasta sola al mondo. Lui ha voluto rispettare le ultime volontà dello Yaman senior.

Zuleyha vuole aiutare Sevda, nelle Anticipazioni di Terra Amara dell'8 agosto 2023

Hunkar adesso sa che Demir ha trattato Sevda come un'altra madre solo perché il padre lo aveva pregato di farlo. Forte di questa nuova consapevolezza, la donna si reca dalla storica rivale in amore proprio per sbatterle in faccia la verità. Sevda è affranta, ma non soltanto per le parole che le ha rivolto Hunkar: a Cukurova è più sola che mai. Tutti si sono schierati dalla parte della moglie tradita, dunque tutti stanno scansando l'amante dalla dubbia morale. In realtà, c'è qualcuno che le tende una mano, e si tratta di Zuleyha, la quale non ha dimenticato che Sevda l'ha difesa dallo Yaman di recente...

