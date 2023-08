My Home My Destiny Anticipazioni dal 7 all’11 agosto 2023: Mehdi confessa a Zeynep di essersi innamorato di lei!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di My Home My Destiny, la nuova Soap del pomeriggio di Canale5, con protagonista Demet Ozdemir. Ecco cosa succederà negli episodi in onda dal 7 all’11 agosto 2023.

My Home my Destiny è la nuova soap turca di Canale 5, con protagonisti Demet Ozdemir e Ibrahim Çelikkol, che impersonano rispettivamente Zeynep e Mehdi, in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi che andranno in onda dal 7 all’11 agosto 2023, alle ore 15.45.

Puntata di Lunedì 7 agosto 2023

Dopo aver affrontato Nermin, la madre adottiva di sua moglie, Mehdi ha capito che anche lui - pur non volendo assolutamente farlo - sta contribuendo a tarpare le ali a Zeynep, legandola ai suoi drammi familiari che la portano sempre più lontana dallo studio e dall’università. La Gosku ha sempre seguito con passione le lezioni, presentandosi ad ogni esame per diventare avvocato e realizzare il suo sogno. Ora, invece, Zeynep è confusa e non sa neppure se continuare o meno a frequentare l’università. Mehdi, dunque, prende in mano la situazione consola sua moglie, esortandola a presentarsi al prossimo esame per continuare il suo sogno e cercare di realizzarlo il prima possibile. Sentendo tutto l’appoggio del marito, la Gosku si deciderà a riprendere in mano la sua vita. Nel frattempo, Benal chiede a Cemile di aiutarla con il test di gravidanza.

Puntata di Martedì 8 agosto 2023

Mentre Benal si muove nell’ombra per assicurarsi che tutti sappiano che il bambino che porta in grembo è frutto della relazione con Mehdi, il bel meccanico si presenta al colloquio con uno dei professori di Zeynep e gli chiede aiuto: sua moglie deve assolutamente riprendere gli studi. Nel frattempo, Faruk continua a seguire Emine per estorcere alla ragazza informazioni sulla Gosku, ma nel farlo compie anche qualche gesto fin troppo galante per non avere secondi fini. Sempre più furioso per come è stato piantato in asso e per la sintonia che sta nascendo tra Zeynep e Mehdi, Faruk si presenta davanti alla sua ex fidanzata e intavola una brutta discussione, fermata prontamente dal Karaca che accorre in aiuto della moglie. Mentre Nermin si sente sempre più sola, ancora inconsapevole di ciò che nasconde il marito, Sultan chiede alla figlia di iniziare a frequentare Nuh.

Puntata di Mercoledì 9 agosto 2023

Inconsapevole del fatto che il padre del bambino sia proprio suo marito, Zeynep si muove a compassione e chiede alla madre adottiva Nermin di assumere Benal, spiegandole che la donna è incinta e che vorrebbe nascondere la gravidanza. A casa Karaca si festeggia la decisione del Tribunale: Zeynep e Mehdi sono ufficialmente i genitori adottivi di Kibrit. Dopo aver rifiutato il ricatto di Ekrem, che vuole a tutti i costi comprare il silenzio di Mehdi dopo che il meccanico ha scoperto che ha un’amante e un’altra figlia nascosta, il marito della Gosku si gode un po’ di relax con Cemile. Proprio mentre la sorella sta per rivelargli che Benal aspetta un bambino da lui, Mehdi confessa alla sorella di essersi perdutamente innamorato di Zeynep. Una confessione spiazzante che viene udita anche dalla diretta interessata, appena rincasata insieme a Kibrit dopo. Mehdi si accorge della gaffe ma insiste, prende la Gosku da parte e le confessa tutto il suo amore, trovandosi davanti un muro algido di indifferenza.

Puntata di Giovedì 10 agosto 2023

Mentre Cemile è sempre più preoccupata per Benal e per la gravidanza che potrebbe mandare a monte tutto, Zeynep raggiunge Mehdi e si scusa. Lui ribadisce i propri sentimenti e le spiega perché è certo che sia lei la donna della sua vita, ma lei proprio non riesce ancora a sentirsi adeguata alla situazione. Avendo saputo cosa sta accadendo alla vicina di casa, Zeliah chiede a Sultan di fare da tramite e invia all’infermiera incita una busta con alcuni soldi per poter abortire e rifarsi una vita. Benal, furiosa, non accetta e decide di fare un ultimo tentativo: incontra Mehdi nel quartiere e, folle di gelosia, gli chiede ancora una volta se possono tornare ad essere una coppia o se la loro relazione è finita per davvero. Il Karaca è irremovibile: ama sua moglie e per Benal non c’è più posto nel suo cuore.

Puntata di Venerdì 11 agosto 2023

La nuova vita come figlia di Mehdi e Zeynep è un sogno per Kibrit e la giovane ragazza è fortunata: non sarà di certo Benal a rovinare tutto, dato che la donna ha deciso di lasciare il quartiere senza rivelare la scottante verità sulla sua gravidanza. Nel frattempo, Nermin ed Ekrem organizzano un sontuoso ballo in campagna per la Festa di Primavera che mette agitazione in Mehdi. Il meccanico non è abituato a destreggiarsi in questi ambienti, ma deve farlo per amore della sua adorata moglie. Peccato che al party ci sia anche quell’odioso di Faruk…

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.