Un Altro Domani Anticipazioni 8 agosto 2023: Una sconvolgente proposta per Julia!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 8 agosto Canale 5. Le trame dell'episodio rivelano che Leo farà una sconvolgente proposta a Julia, facendo davvero infuriare Diana!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata dell'8 agosto 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Dolores confida a Carmen di averla seguita la sera precedente e di avere assistito al suo matrimonio con Kiros. Leo chiede a Julia di sposarlo, ma la ragazza resta interdetta e scatena l'ira di Diana quando lei le confessa che potrebbe accettare la proposta di matrimonio del fidanzato

Un Altro Domani: Un Bacio tra Tirso ed Elena lascia tutti sconvolti

Dani resta sconvolto quando sorprende sua madre e Tirso baciarsi, così Elena decide di spiegargli la situazione. Ma Dani non è l'unico ad assistere alla scena, anche Julia li scopre e involontariamente rivela la notizia a Ribero e Cloe. Insomma, le voci iniziano a girare e Tirso non la prende bene. Cloe e Ribero vanno a vedere alcune case, ma lui in verità non è certo di voler davvero convivere. Carmen non riesce a sfuggire alla costante sorveglianza di Dolores e deve rimandare ancora l'incontro con Kiros. stanca di tanta pressione l'affronta a muso duro, accusandola di non esserci stata quando aveva più bisogno di lei. Dolores, però, le rivela di avere dei grandi problemi con suo fratello, Martin; è per questo motivo che non l'ha potuta raggiungere prima. Eko è molto preoccupato per Enoa, temendo che lei non stia bene ma taccia per paura di perdere il lavoro. Eko e Kiros decidono dunque di rivolgersi a un medico per aiutarla. Victor intanto fa una scoperta davvero terribile: l'arma usata per uccidere sua madre è simile a quella di Ventura, ma è sparita!

Un Altro Domani: Carmen e Kiros si sposano

Julia, rammaricata per aver fatto girare la voce del bacio tra Elena e Tirso chiede perdono all'amica che, certa della sua buona fede accetta le scuse. Nonostante questa riappacificazione però, Julia si rende conto che Tirso ed Elena sono ormai molto distanti e che condividere momenti con loro è diventato faticosissimo. Pertanto, la figlia di Diana, prende la decisione drastica di allontanarsi. Scelta che Leo vede come l'ennesima prova dei sentimenti di Julia per Tirso, nonostante lei neghi. Tra Dani e Manu intanto, sembra essersi rotto qualcosa e il ragazzo non riesce a capire perché. A Río Muni Carmen pare aver accettato la decisione di Dolores e Don Francisco di tornare a Madrid ma in segreto trama ancora con Kiros per sposarsi. I due riescono infatti finalmente a fuggire e, nella giungla, pronunciano il fatidico Sì! Chloe si arrabbia con Ribero dopo aver scoperto che non vuole iniziare una convivenza con lei, la relazione e ormai al capolinea. Anche per Manu e Dani le cose non vanno meglio: Lei non vuole raccontare un solo fatto di ciò che le sta realmente accadendo ma vive un grave e profondo disagio. Torniamo a Rio Muni per un colpo di scena: Carmen, felice dopo le nozze segrete torna a casa dove trova sua madre ad aspettarla. Dolores le rivela di averla seguita e di aver assistito alle sue nozze con Kiros. La madre è talmente indignata che minaccia di andare a denunciare l’operaio!

Leo chiede a Julia di sposarlo, nella puntata di Un Altro Domani dell'8 agosto 2023

Dolores, dopo aver assistito al matrimonio di Carmen e Kiros reagisce negativamente minacciando il ragazzo di denunciarlo alle autorità. Ma dopo aver riflettuto a lungo, grazie a una vecchia lettera inviata in passato dalla tata Agustina, prova a comprendere i sentimenti di Carmen e le da l'ok per restare in Guinea e vivere il suo amore con Kiros. Manu si riappacifica con Dani e chiede scusa per essere sparita, ora sta molto meglio, ma non se la sente di dare spiegazioni riguardo ai motivi che l'hanno portata ad allontanarsi. Mentre Ribero lascia Cloe, Leo chiede a Julia di sposarlo. La ragazza resta senza parole e chiede di poterci riflettere facendo infuriare Diana! Nel frattempo, a Rio Muni Francisco scopre Linda e Faustino che si baciano. Linda colta di sorpresa reagisce fingendo di essere stata presa alla sprovvista dal cugino che insulta e schiaffeggia per convincere Francisco!

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45