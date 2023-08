Beautiful Anticipazioni Puntate dal 7 al 13 agosto 2023: Brooke caccia Deacon. Non vuole più vederlo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 7 al 13 agosto 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 7 al 13 agosto 2023, alle ore 13.45 su Canale5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio:

Puntata in onda Lunedì 7 agosto 2023

Ridge interviene in difesa di Taylor e chiede a Brooke di lasciare la sua casa e permettere a lui e alla Hayes di passare del tempo insieme, per parlare della loro figlia. La Logan accetta a malincuore ma promette di stare nei paraggi. Tornata a casa viene raggiunta nuovamente da Deacon, che le ribadisce che se fosse stato lui suo marito, le cose sarebbero andate molto diversamente e lei non sarebbe mai stata messa da parte.

Puntata in onda Martedì 8 agosto 2023

Carter ribadisce a Quinn di non riuscire a dimenticare il suo amore per lei ma la Fuller gli ricorda che entrambi hanno preso un impegno e hanno deciso di non tradire più la fiducia di Eric. Intanto il Forrester continua a passare le sue giornate con Donna ma stavolta sembra avere dei dubbi. Possibile che provi rimorso per il suo tradimento? Brooke è invece sempre più decisa a ristabilire un rapporto con Ridge.

Puntata in onda Mercoledì 9 agosto 2023

Brooke giura di riconquistare Ridge e lo conferma sia a Deacon, prima di cacciarlo, sia a Ridge. Nessuno, nemmeno Taylor, riuscirà a portarglielo via. Intanto Taylor racconta a Thomas dello spiacevole incontro avuto con Brooke a casa di Eric mentre Quinn ricorda ancora una volta a Carter della loro promessa di non tradire più Eric. Il Walton è però ancora ammaliato dalla Fuller e dal suo essere così tanto fantastica, da preoccuparsi della salute di suo marito.

Puntata in onda Giovedì 10 agosto 2023

Eric dice a Donna che loro non possono continuare in questo modo e debbono rompere la loro relazione. Peccato però che alle parole non corrispondano i fatti. Quinn si rende conto che il battito cardiaco di Eric è accelerato e spera non gli sia successo nulla di grave. Intanto Brooke rivela a Ridge e poi a Hope e a Deacon, di aver deciso di non accogliere più lo Sharpe nella proprietà dei Forrester e invita il suo ex, che ci rimane malissimo, ad andarsene.

Puntate in onda Venerdì 11 agosto 2023

Hope è sconvolta come Deacon per la decisione di Brooke ma non vuole prendere posizione. Ha infatti paura che difendendo il padre, possa creare ancora più guai con Ridge. Liam le consiglia di ragionarci su bene e di scegliere cosa sia meglio per lei e la sua famiglia. Intanto Bill si presenta alla Forrester Creations per parlare con Ridge e spronarlo a prendere la giusta decisione con Brooke.

Puntata in onda Sabato 12 agosto 2023

Deacon cerca di convincere Brooke a non permettere a Ridge di rovinare la loro famiglia ritrovata mentre Hope e Liam, dopo aver ragionato insieme su quanto successo, passano la notte insieme, senza bambini. Intanto Li decide di affrontare Sheila in prigione mentre Grace torna alla carica con Zende e scatena l’ira di Paris. Quinn cerca di far cambiare idea a Carter ma il Walton è ormai deciso a tornare da Paris.

Puntate in onda Domenica 13 agosto 2023

Paris si scusa con Zende per l’intromissione di sua madre e poi scopre che Carter potrebbe aver deciso di tornare finalmente da lei. I due si baciano, con grande disapprovazione di Grace. Li e Sheila hanno un duro scontro in carcere, dopo il quale la rossa scopre che una delle sue guardie è il suo vecchio amico Mike.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.