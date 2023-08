La Promessa Anticipazioni 8 agosto 2023: Una malefica bugia distrugge Leonor. Mauro è spietato!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l'8 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Mauro dovrà mentire a Leonor per allontanarla da lui. Il ragazzo sarà spietato.

Nella puntata de La Promessa, in onda il’8 agosto 2023 su Canale5, Mauro dovrà essere spietato con Leonor. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il cameriere, ormai convinto di dover allontanare la marchesina da lui, fingerà non solo di aver avuto rapporti intimi con Teresa, mentre stava con lei, ma anche di essere sposato con lei. Leonor non riuscirà a crederci e per lei sarà una scoperta straziante. Manuel e Jimena si metteranno d’accordo sul fatto che la ragazza possa tornare a casa nel weekend, per stare vicino alla mamma, dopo la morte della nonna. Per la giovane sarà un banco di prova per scoprire i veri sentimenti del Lujan mentre Cruz non se sarà per nulla felice. Intanto alla tenuta arriverà il dottore di Eugenia e Maria dovrà trovare un modo per non fargli capire cosa stanno combinando con le medicine. Jana e Salvador, convinti che Padre Camillo non sia chi dice di essere, cominceranno a tenerlo d’occhio.

Anticipazioni La Promessa: Mauro spietato con Leonor

Mauro ha gelato Leonor dicendole che il loro amore non può continuare. La marchesina non ha però accettato di farsi da parte e ha continuato a insistere. Il cameriere dovrà quindi adottare delle soluzioni differenti e anche più spietate. Il ragazzo le dirà non solo di aver avuto rapporti intimi con Teresa, mentre loro due stavano insieme, ma anche di aver essersi sposato con la cameriera, l’unica donna in grado di renderlo felice. Per Leonor sarà un duro colpo e vedremo che la giovane farà molta fatica a riprendersi da questo shock.

La Promessa Anticipazioni: Jimena lascia momentaneamente la tenuta

Manuel ha deciso di sposare Jimena e la ragazza si illude che il Lujan possa davvero essersi affezionato a lei. La ragazza testerà questo sentimento durante la sua assenza. Si convincerà che la lontananza dalla tenuta, per tornare a casa e stare vicino alla madre dopo la morte della nonna, potrà dimostrare se davvero i due provano affetto l’uno per l’altra. Manuel sarà d’accordo con lei mentre Cruz non riterrà opportuno che la duchessina si allontani da La Promessa e avrà paura che suo figlio possa cambiare idea, da un momento all’altro.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana e Salvador indagano su Padre Camillo

Padre Camillo indaga su Jana e Manuel e la cameriera, accortasi di quello che sta succedendo, inizierà a investigare sul sacerdote. Ad aiutarla ci sarà Salvador, anche lui convinto che l’ecclesiastico nasconda qualcosa. L’uomo svierà i loro sospetti parlando del seminario ma non riuscirà a convincerli del tutto. Intanto Maria dovrà fare in modo che il Dottor Guijarro, chiamato per assistere Eugenia dopo le sue ultime crisi, non si accorga di quello che lei e Jana stanno facendo. Per impedire che il medico scopra che la boccetta di laudano non è a metà come dovrebbe essere, la cameriera ingerirà il medicinale e cadrà addormentata sul letto. Salvador la troverà così e la porterà via da là.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 all'11 agosto 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.