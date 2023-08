My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 8 agosto 2023: Benal messa a tacere. Nessuno deve sapere della gravidanza

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda l'8 agosto 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Cemile e Sultan imporranno a Benal di non rivelare a nessuno della sua gravidanza mentre Mehdi salverà la carriera universitaria di Zeynep.

Nella puntata di My Home My Destiny in onda l’8 agosto 2023, alle ore 15.45 su Canale5, Cemile cercherà di convincere Benal a non rivelare a nessuno, soprattutto a Mehdi, della sua gravidanza. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza chiederà aiuto a Sultan, che l’accompagnerà a parlare con la giovane e a spingerla a non fare sciocchezze. Intanto, grazie all’intervento di Medhi, Zeynep potrà dare gli esami. Il Karaca avrà però un nuovo duro scontro con Faruk.

Anticipazioni My Home My Destiny: Benal messa a tacere?

Benal ha deciso di rivelare almeno a Cemile della sua gravidanza. La ragazza spera che la sorella di Mehdi l’aiuti ad affrontare questa situazione ma presto si renderà conto di non poter contare su di lei. Cemile le chiederà infatti di tacere e dopo aver chiesto aiuto a Sultan, con la promessa che la donna manterrà la bocca chiusa, le dirà di non intromettersi nella vita di Mehdi, ora sposato, e di tenere per sé la notizia. Intanto Faruk regalerà a Emine un costoso paio di scarpe, dopo aver notato che le si era rotto un tacco. L’ex fidanzato di Zeynep vorrà qualcosa in cambio da lei? Probabilmente sì, visto che ultimamente ha tentato di convincerla a dargli informazioni sulla Goksu.

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi salva la carriera universitaria di Zeynep

Mehdi ha rincuorato Zeynep, distrutta a causa di Nermin. Il Karaca ha deciso di intervenire in favore della ragazza e si è diretto a parlare direttamente con il suo professore. Il ragazzo gli racconterà che la sua allieva si è sposata e che per questo ha saltato qualche sua lezione. Lo convincerà però a farle comunque sostenere gli esami, per cui Zeynep si è tanto preparata. Dopo essere riuscito nel suo intendo, Mehdi si troverà di nuovo faccia a faccia con Faruk, tornato alla carica con la sua ex e pronto a tutto per riprendersela.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Sultan spinge Emine a frequentare Nuh

Faruk sarà molto deluso dall’ennesimo confronto sfumato con Zeynep e raggiungerà Nermin per informarla che sua figlia sembra proprio irraggiungibile. La donna gli rivelerà di sentirsi molto sola in questo momento e di volere di nuovo sua figlia a casa. Intanto Sultan spingerà Emine a frequentare Nuh mentre Bayram perderà di nuovo il controllo e, entrato in un negozio di liquori, ruberà delle bottiglie.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.