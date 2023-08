Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 2 agosto 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 agosto 2023.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 agosto 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 agosto 2023 - Thomas tornerà alla carica con Hope. Il Forrester raggiungerà lo chalet e insinuerà nella Logan il dubbio che Liam, corso da Steffy poco prima, sia ancora innamorato della sua ex moglie. Hope cercherà di difendere il marito ma in cuor suo dovrà, in parte, dare ragione al Forrester. Intanto Quinn continuerà a spingere Carter a non sacrificarsi sposando una donna che non ama ma il Walton sarà più che convinto che Paris possa renderlo felice e che convolare a nozze con lei, sia la cosa più giusta da fare per tutti. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 2 agosto 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 2 agosto 2023 - vedremo che dopo aver fatto vedere a Mujgan la carta d'identità di Fikret, la diabolica zia le comunica di non voler restare con le mani in mano: ha la prova che lo smaschera ed inchioda, ed adesso metterà in atto un piano per incastrarlo. Mentre Behice spiega al primario quale sarà la mossa che si accinge a fare, il ragazzo e Fekeli sono in viaggio. Fikret ed il padrino di Yilmaz si stanno dirigendo in tutta fretta a Kuzdere, dove, a quanto pare, c'è un incendio: il mulino sta andando a fuoco... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 2 agosto 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 2 agosto 2023 - Jana rischierà di essere scoperta, ancora una volta. Romulo continuerà a credere di averla già vista da qualche parte e le dirà di trovare una grande somiglianza tra lei e una cameriera che lavorava tempo prima alla tenuta. La ragazza cercherà di sviare il discorso ma avrà sempre più il sospetto che il maggiordomo sappia più di quanto vuole fare credere. Padre Camillo intanto si metterà a indagare su Manuel, dopo aver ricevuto una strana lettera mentre Maria Fernandez continuerà a diminuire la dose di farmaci di Eugenia e a passare sempre più tempo con Salvador. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 2 agosto 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 2 agosto 2023 - Zeynep scoprirà che Benal è incinta. La ragazza ignorerà ancora che la sua nuova amica sia l’amante di suo marito e quindi ne parlerà con Mehdi. Il Karaca fingerà di non essere coinvolto ma in cuor suo cercherà un modo per affrontare questa novità. Mehdi e Zeynep decideranno di condividere il letto e dormiranno, per la prima volta insieme. Intanto Bayram, molto triste, comincerà a riflettere sugli errori del passato, che purtroppo non potrà mai rimediare mentre Erkem confesserà a Mertem che il viaggio in America dovrà essere rimandato. Nermin scoprirà con orrore che sua figlia ha deciso di adottare Kibrit e cercherà di fermarla. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 2 agosto 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 2 agosto​ 2023 - Linda ha deciso di offrire un'opportunità a Faustino assegnandogli il ruolo di direttore di sala. Dolores desidera fortemente che Carmen ritorni a Madrid insieme a lei, poiché non approva lo stile di vita della figlia a Rio Muni. Spinto da Carmen, Francisco cerca di convincere sua moglie a cambiare idea, ma Dolores è ferma. Continua lo scontro tra Elena e il figlio Dani. Mario intanto, venuto a conoscenza delle bugie di Manu, minaccia la nipote di rivelare tutto ai suoi genitori ma lei promette di essere sincera in futuro. Diana è furiosa con Leo a causa di un articolo che la ritrae in modo negativo e non fa bene agli affari. A Rio Muni Eko confida a Kiros la sua preoccupazione per Enoa, poiché non riesce a trovare un medico disposto a visitarla. Carmen, incapace di dissuadere i suoi genitori, condivide la sua situazione con Kiros che pur di non vederla partire le chiede di sposarlo. Linda confessa a Carmen di essere attratta da un uomo ma di essere consapevole di non potersi lasciar andare a questo desiderio. Mario ha una conversazione, forse un po' goffa ma premurosa con Manu, per capire se è consapevole che Dani è transgender, ma Manu conferma di esserne al corrente e di essere felice con lui. Infine, Patricia affronta Enoa riguardo a una questione inaspettata... Qui la trama completa di Un Altro Domani.

