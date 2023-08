Anticipazioni TV

La Promessa Anticipazioni 2 agosto 2023: Jana è stata scoperta? Romulo sospetta di lei

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 2 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Romulo subisserà Jana di domande e le dirà di vedere in lei una grande somiglianza con un'ex cameriera della tenuta. La ragazza sarà in pericolo?