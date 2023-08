Beautiful, Anticipazioni Puntata del 2 agosto 2023: Hope di nuovo sola. Thomas torna alla carica!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 2 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Thomas insinuerà in Hope qualche dubbio su Liam. Lo Spencer è ancora innamorato di sua sorella?

Nella puntata di Beautiful in onda il 2 agosto 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Thomas tornerà alla carica con Hope. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester raggiungerà lo chalet e insinuerà nella Logan il dubbio che Liam, corso da Steffy poco prima, sia ancora innamorato della sua ex moglie. Hope cercherà di difendere il marito ma in cuor suo dovrà, in parte, dare ragione al Forrester. Intanto Quinn continuerà a spingere Carter a non sacrificarsi sposando una donna che non ama ma il Walton sarà più che convinto che Paris possa renderlo felice e che convolare a nozze con lei, sia la cosa più giusta da fare per tutti.

Anticipazioni Beautiful: Liam sostiene la decisione di Steffy

Steffy è in partenza e Liam non si è opposto alla sua decisione di lasciare la città e di ricominciare una vita, lontana dai luoghi che le ricordano costantemente Finn. Lo Spencer sa che la sua ex non vuole fuggire dal dolore ma vuole affrontarlo in un territorio neutrale, dove lei e i suoi bambini possano ricostruire la loro felicità. Steffy ha avvertito Liam di voler portare con sé Kelly e lui non ha battuto ciglio anzi le ha promesso di darle tutto il supporto necessario, ad affrontare questo momento difficile, anche se si tratterà di darglielo da lontano.

Beautiful Anticipazioni: Thomas insinua in Hope dei dubbi su Liam

Quando Steffy chiama, Liam accorre. Questa situazione non rende di certo felice e tranquilla Hope, che sta cercando di non dare troppo peso al fatto che suo marito corra ogniqualvolta la sua ex fa un cenno. La cosa le dà ovviamente fastidio ma sta cercando e ha promesso che cercherà, di non dare peso a tutto questo. Peccato che la visita di Thomas risvegli in lei il tarlo del sospetto. Il Forrester, scoperto che il suo ex cognato è corso da sua sorella, insinuerà nella Logan il dubbio che il suo consorte sia ancora innamorato di Steffy e che non riesca proprio a staccarsi da lei. Hope giustificherà questo atteggiamento, dicendo che i due hanno una figlia insieme e poi scoprirà, tramite il giovane stilista, che la sua rivale ha deciso di andarsene.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Carter ha deciso e non tornerà indietro

Hope scoprirà da Thomas che Steffy è in partenza e capirà il perché la ragazza abbia mandato un messaggio così ambiguo a suo marito. La Logan tirerà un sospiro di sollievo da una parte ma dall’altra penserà che l’addio della Forrester avrà di certo delle forti ripercussioni sul suo consorte. Intanto alla Forrester Creations, Quinn tenterà di convincere Carter a non sposare Paris. Il Walton ha però detto basta al tira e molla con la Fuller e vorrà cancellare il suo dolore, affiancandosi a una donna che sicuramente saprà amarlo come si deve. Si tratterà di un’illusione o davvero l’avvocato ritroverà la pace e l’amore nella Buckingham?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 31 luglio al 6 agosto 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.