Terra Amara Anticipazioni 2 agosto 2023: Behice pronta ad inchiodare Fikret!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 2 agosto 2023 su Canale 5 rivelano che Behice spiega a Mujgan che cosa farà per colpire ed affondare Fikret!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 agosto, alle 14.10, Behice sta mostrando a Mujgan la prova che incastra Fikret: la carta d'identità su cui c'è il suo vero nome. Come sospettava, il giovane è un impostore. Inoltre, la donna confida alla nipote di essere pronta a fare una mossa per inchiodarlo. Intanto, Fikret è in viaggio con Fekeli; i due si stanno dirigendo a Kuzdere, dove il mulino sta andando a fuoco...

Terra Amara Anticipazioni: Behice ha sempre diffidato da Fikret...

Behice ha sospettato di Fikret sin dal primo momento in cui lo ha visto. La Dark Lady ha confidato a Mujgan di essere convinta che il nuovo arrivato non fosse il nipote di Fekeli, bensì un impostore interessato al suo ingente patrimonio. La dottoressa, però, le ha suggerito di smetterla di lavorare di fantasia. A differenza dell'Hekimoglu, Fusun e Sermin hanno subito sostenuto la teoria di Behice, spronandola a portare avanti le indagini. Quest'ultima, in effetti, non ha mai smesso di cercare delle prove che avvalorassero la propria tesi, fino a quando non ha trovato ciò che cercava...

Terra Amara Anticipazioni: Behice vuole inchiodare Fikret!

Behice si è intrufolata nella stanza di Fikret, e, a forza di frugare tra le sue cose, ha trovato il suo documento d'identità. Qui c'è scritto il vero nome del giovane e, dunque, la donna ha svelato l'arcano: come pensava, Fikret non è altro che un bugiardo. Ora, Behice sta mostrando la prova di cui è entrata in possesso proprio alla nipote, che non le aveva dato credito.

Fekeli in viaggio con Fikret, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 2 agosto 2023

Dopo aver fatto vedere a Mujgan la carta d'identità di Fikret, la diabolica zia le comunica di non voler restare con le mani in mano: ha la prova che lo smaschera ed inchioda, ed adesso metterà in atto un piano per incastrarlo. Mentre Behice spiega al primario quale sarà la mossa che si accinge a fare, il ragazzo e Fekeli sono in viaggio. Fikret ed il padrino di Yilmaz si stanno dirigendo in tutta fretta a Kuzdere, dove, a quanto pare, c'è un incendio: il mulino sta andando a fuoco...

