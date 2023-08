My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 2 agosto 2023: Mehdi e Zeynep a letto insieme...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 2 agosto 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Mehdi e Zeynep passeranno la loro prima notte insieme ma...

Le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 2 agosto 2023, alle ore 15.45 su Canale5, Zeynep scoprirà che Benal è incinta. La ragazza ignorerà ancora che la sua nuova amica sia l’amante di suo marito e quindi ne parlerà con Mehdi. Il Karaca fingerà di non essere coinvolto ma in cuor suo cercherà un modo per affrontare questa novità. Mehdi e Zeynep decideranno di condividere il letto e dormiranno, per la prima volta insieme. Intanto Bayram, molto triste, comincerà a riflettere sugli errori del passato, che purtroppo non potrà mai rimediare mentre Erkem confesserà a Mertem che il viaggio in America dovrà essere rimandato. Nermin scoprirà con orrore che sua figlia ha deciso di adottare Kibrit e cercherà di fermarla.

Anticipazioni My Home My Destiny: Zeynep e Mehdi a letto insieme

Mehdi sta per avere un figlio ma non da Zeynep. Benal ha scoperto di essere incinta e si è presentata a casa dell’ex amante per rivelarglielo. Purtroppo ha scoperto che lui e Zeynep hanno intenzione di fare sul serio e di adottare Kibrit. La ragazza non saprà più che fare ma deciderà di mantenere il suo segreto con la Goksu. Zeynep sarà molto in ansia per lei e ne parlerà con il marito, prima di passare la prima notte insieme, nello stesso letto. I due dormiranno solamente l’uno accanto all’altro, non essendoci alcun posto comodo in casa per far dormire il Karaca.

My Home My Destiny: Bayram si sente in colpa per gli errori del suo passato

Zeynep prenderà sul serio l’adozione di Kibrit ma anche la sua relazione con Mehdi, che vorrà far funzionare. La ragazza però dovrà frenare suo padre Bayram. L’uomo si sentirà in colpa per aver commesso numerosi errori nel passato, che non potrà rimediare. Benal scoprirà che la sua gravidanza è di otto settimane e che quindi le sarà possibile abortire. Faruk invece chiederà a Emine di informarlo sulle mosse di Zeynep e lei deciderà di non dire nulla alla sua amica.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Nermin vuole fermare l’adozione di Kibrit

Nermin scoprirà con orrore che sua figlia ha intenzione di adottare Kibrit insieme a Mehdi. La donna cercherà di impedirglielo in ogni modo ma senza purtroppo riuscirci. Intanto Ekrem confesserà alla sua amante Mertem, che il viaggio in America sarà rimandato. La donna ne sarà molto delusa.

Scopri le Anticipazioni di My Home My Destiny dal 31 luglio al 4 agosto 2023

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.