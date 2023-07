Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 21 luglio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 21 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 luglio 2023 - Ridge e Taylor metteranno sotto torchio Thomas. I due vorranno sapere perché il figlio non abbia detto nulla sul piano di Sheila. Il ragazzo si sentirà in colpa per quello che è successo e crederà che se avesse parlato, sua sorella non avrebbe perso Finn. Intanto Brooke, desiderosa di prendersi una piccola vendetta, raggiungerà Sheila in prigione e l’aggredirà senza pietà. Lo scontro tra le due donne sarà molto violento. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 17 al 23 luglio 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 luglio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 21 luglio 2023 - Demir vorrebbe non dover rinunciare ad avere Hunkar nella propria vita soltanto perché non vuole rinunciare a Sevda. L'imprenditore capisce le ragioni della madre, ma, al tempo stesso, non può proprio accontentarla: se allontanasse la cantante, allora farebbe un imperdonabile torto al padre defunto. Lo Yaman sta rileggendo la lettera che gli scrisse Adnan prima di morire, in cui gli chiedeva di prendersi cura di Sevda, la donna che amò davvero, quando lui non ci sarebbe più stato per farlo. Oltre ad esserle affezionato, dunque, il giovane resta al fianco di Sevda per rispettare le ultime volontà dello Yaman senior... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 17 al 23 luglio 2023.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 luglio 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 21 luglio 2023 - Manuel tornerà alla carica con Jana. Il ragazzo, sempre più deciso a non sposare Jimena ma a conquistare la bella cameriera, le confesserà il suo amore e la bacerà. Jana, sostenuta pure da Maria Fernandez, lo rimetterà al suo posto, dicendogli che tra loro non potrà esserci nulla, visto la differenza di rango. Don Alonso invece informerà Cruz che il matrimonio tra Leonor e Juan non ci sarà mai. I Duchi di Belmonte non sono interessati all’accordo. Curro chiederà alla cugina se tra lei e Mauro ci sia qualcosa ma lei gli risponderà che il cameriere è solo fin troppo affezionato a lei e anzi è diventato pesante. Petra convincerà Padre Camillo ad affermare che nascondere Lope non sia onesto e dopo che Catalina si renderà conto della presenza del ragazzo nelle cucine, Pia e Romulo dovranno trovare un modo per informare i marchesi di questa novità, prima che lo scoprano da soli. Qui la trama completa di La Promessa.

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni settimanali di La Promessa dal 17 al 21 luglio 2023.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 luglio 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 21 luglio 2023 - Zeynep tornerà a casa dei suoi suoceri dopo aver lasciato tutti i suoi soldi e la carta di credito a casa dei genitori adottivi. Questo evento segnerà così tanto la ragazza da convincere Mehdi a fare un passo verso di lei e ad aiutarla. Il giovane vorrà riconciliarsi con Nermin ed Ekrem e proporrà di organizzare una cena con tutta la loro famiglia allargata, compreso Faruk. Zeynep sbiancherà davanti a questa proposta e Sakine sarà costretta a risolvere la questione, chiedendo a Nermin di reggere loro il gioco. La donna accetterà di aiutare la sua nemica? Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 17 al 21 luglio 2023.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 21 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 21 luglio​ 2023 - Diana sorprende Julia e Leo a letto insieme e non esita a mostrare il suo disappunto in una conversazione privata con sua figlia. Dani è convinto che Ribero e Cloe, appena riconciliati, torneranno a separarsi presto perché non siano compatibili. A Rio Muni si verifica una tragedia: Carmen trova Ines agonizzante a terra a causa di una ferita da arma da fuoco, nel frattempo Patricia riesce a fuggire senza essere vista e fa ritorno a casa dei Villanueva fingendo di essere sorpresa da quanto accaduto. Carmen corre a chiedere aiuto, gettando la comunità nello scompiglio e lasciando tutti interrogarsi su chi possa aver commesso un gesto così grave. Angel resta accanto a Ines, ma la donna muore tra le sue braccia. Leo continua con il suo progetto di creare un giornale e propone a Tirso e Diana di acquistare spazi pubblicitari, ma entrambi rifiutano l'offerta. In Guinea, dopo la morte di Ines, proprio nel giorno in cui Carmen e Victor avrebbero dovuto sposarsi, la Guardia Coloniale avvia un'indagine sulla morte della donna, mentre la famiglia e gli amici, increduli, fanno fatica a riprendersi. Patricia finge di essere profondamente turbata dalla morte di Ines e offre il suo sostegno a Francisco, che ne rimane profondamente colpito. Nel frattempo, Leo confida a Julia tutti i suoi piani per il giornale e le dice che andrà in banca per ottenere il finanziamento necessario per avviare il suo nuovo progetto. Julia vorrebbe che Cloe tornasse a lavorare in bottega, ma si è resa conto che la ragazza si trova bene in albergo e non vuole obbligarla a tornare. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 17 al 23 luglio 2023.