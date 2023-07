Beautiful, Anticipazioni Puntata del 21 luglio 2023: Thomas sotto torchio mentre Brooke vuole vendetta contro Sheila!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 21 luglio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Ridge e Taylor metteranno sotto torchio Thomas. I due vorranno sapere perché il figlio non abbia detto nulla sul piano di Sheila. Il ragazzo si sentirà in colpa per quello che è successo e crederà che se avesse parlato, sua sorella non avrebbe perso Finn. Intanto Brooke, desiderosa di prendersi una piccola vendetta, raggiungerà Sheila in prigione e l’aggredirà senza pietà. Lo scontro tra le due donne sarà molto violento.

Anticipazioni Beautiful: Thomas sotto torchio

Ridge ha fatto la sua scelta e ha deciso di non tornare a casa né da Brooke né da Taylor. La Hayes gli ha promesso di stargli accanto e di sostenerlo qualunque sia il loro destino. I due dovranno però fare una cosa insieme: affrontare Thomas. Il ragazzo, arrivato nell’ufficio del padre, sarà messo sotto torchio dai suoi genitori, che gli chiederanno perché mai non abbia rivelato a nessuno il piano di Sheila. Il giovane Forrester si scuserà dicendo di aver pensato di preservare la loro unione, avvenuta dopo tanti anni e molto desiderata sia da lui che da Steffy ma confesserà anche di sentirsi profondamente in colpa per quello che è successo dopo.

Beautiful Anticipazioni: Thomas si sente in colpa

Thomas confesserà ai suoi genitori di sentirsi in colpa per quello che è successo. Il ragazzo rivelerà di vedersi come l’unico responsabile della morte di Finn. Se non avesse nascosto il piano di Sheila, Steffy non l’avrebbe affrontata e lei e Finnegan sarebbero nella loro casa, con i loro figli. Taylor e Ridge si affretteranno a rincuorarlo. Sebbene non sia stato molto accorto, non ha nessuna responsabilità per la pazzia omicida della Carter, da sempre pericolosa. Thomas prometterà di stare più attento e di stare accanto alla sorella.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke affronta Sheila in prigione

Brooke ha confidato a Hope di avere intenzione di affrontare Sheila in prigione. La Logan vuole prendersi una piccola ma soddisfacente vendetta contro la Carter e vuole che lei le dica in faccia perché se l’è presa con lei. La rossa sarà molto stupita di vedere la sua nemica e le confesserà di averla voluta punire per essersi messa in mezzo e per averle giurato di impedirle di stare con la sua famiglia. Lo scontro tra le due sarà terrificante e Baker assisterà con la soddisfazione di aver preso una pericolosa criminale.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.