La Promessa Anticipazioni 21 luglio 2023: Jana tronca con Manuel. Il loro amore è impossibile!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 21 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della nuova Soap ci rivelano che Jana rifiuterà Manuel. Tra loro non potrà mai funzionare.

Le Anticipazioni de La Promessa nella puntata in onda il 21 luglio 2023, alle ore 14.45 su Canale5, ci rivelano che Manuel tornerà alla carica con Jana. Il ragazzo, sempre più deciso a non sposare Jimena ma a conquistare la bella cameriera, le confesserà il suo amore e la bacerà. Jana, sostenuta pure da Maria Fernandez, lo rimetterà al suo posto, dicendogli che tra loro non potrà esserci nulla, visto la differenza di rango. Don Alonso invece informerà Cruz che il matrimonio tra Leonor e Juan non ci sarà mai. I Duchi di Belmonte non sono interessati all’accordo. Curro chiederà alla cugina se tra lei e Mauro ci sia qualcosa ma lei gli risponderà che il cameriere è solo fin troppo affezionato a lei e anzi è diventato pesante. Petra convincerà Padre Camillo ad affermare che nascondere Lope non sia onesto e dopo che Catalina si renderà conto della presenza del ragazzo nelle cucine, Pia e Romulo dovranno trovare un modo per informare i marchesi di questa novità, prima che lo scoprano da soli.

Anticipazioni La Promessa: Jana rifiuta Manuel e stavolta per sempre

Manuel non vuole arrendersi al suo matrimonio imposto con Jimena. Il ragazzo cercherà con ogni modo di ribellarsi alle decisioni della madre e tornerà da Jana, nella speranza che la ragazza questa volta gli dia retta. Il giovane le rivelerà di amarla e la bacerà. La cameriera sebbene molto felice si renderà conto di non poter cedere. A darle una mano ci sarà Maria Fernandez, che li interromperà prima che succeda l’irreparabile. Jana dirà al marchese di non poter ricambiare il suo amore e di dover troncare sul nascere la loro relazione.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro interroga Leonor su Mauro

Leonor vorrebbe fuggire con Mauro ma dovrà ancora nascondere il suo amore con il cameriere. La ragazza dovrà fare finta anche con Curro. Il ragazzo le chiederà spiegazioni sul loro rapporto e lei gli risponderà che Mauro è semplicemente molto affezionato a lei e sta diventando persino pesante. Curro fingerà di crederci ma sarà chiaro che avrà capito che si tratta di una menzogna. Don Alonso informerà Cruz che i Duchi di Belmonte non intendono prendere accordi con loro e far sposare il loro figlio con la loro ultimogenita.

La Promessa Anticipazioni: Petra potrebbe rivelare il segreto di Lope

Padre Camillo sta per lasciare la tenuta e Petra prima che se ne vada otterrà da lui un aiuto per non tradire la marchesa. La cameriera porterà il sacerdote a dirle che non è il caso che lei sia complice di una bugia come quella su Lope. Con Petra pronta ad avvertire Cruz e con Catalina che ha visto Lope con il grembiule addosso, Pia e Romulo penseranno a come informare i marchesi della novità, senza che loro vadano su tutte le furie. Ma ci riusciranno?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.