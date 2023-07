Un Altro Domani Anticipazioni 21 luglio 2023: Ines viene uccisa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 21 luglio su Canale 5. Le trame della soap rivelano che Rio Muni sarà testimone di un terribile omicidio!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 21 luglio 2023. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.44: Diana trova Julia e Leo a letto dopo che hanno passato la notte insieme e non si esime di esprimere il suo disappunto in un secondo momento in privato con sua figlia. Tirso trascorre le giornate in camera sua e non da segno di voler reagire alla sua condizione. Leo porta avanti il suo progetto. Ines viene uccisa!

Anticipazioni Un Altro Domani: Leo dice addio per sempre a Julia

Tirso è prossimo alla dimissione e Elena organizza una festa per il suo ritorno a Casa. Julia, però, decide di non partecipare perché si sente ancora responsabile dell'incidente e ha bisogno di prendere le distanze da Tirso, mentre si avvicina nuovamente a Leo. Ribero continua ad evitare Cloe, ma la ragazza gli chiede spiegazioni sul suo comportamento. Francisco decide di punire il tradimento di Kiros con due settimane di lavoro non retribuito. Tuttavia, Carmen accusa Patricia di aver commesso qualcosa di molto peggio di quello che ha fatto Kiros e per un tempo molto più lungo. Mentre Carmen sta organizzando il giorno delle nozze, Ventura suggerisce al figlio che la ragazza potrebbe volerlo sposare solo per interesse. Leo va a casa di Julia per salutarla. Ha ottenuto un importante lavoro presso una rivista in Galizia e dovrà trasferirsi là. Ma improvvisamente Julia si accorge che c'è qualcosa di strano. Nel frattempo, Ribero deve incontrare Cloe per parlare del bacio che si sono scambiati, ma è così nervoso e spaventato da ciò che la ragazza potrebbe dirgli che invia Erik in esplorazione. In Africa, Kiros dice a Carmen che suo padre gli ha permesso di continuare a lavorare in fabbrica. Lei si rallegra, ma teme anche che Francisco possa essere altrettanto indulgente nei confronti di Patricia e quindi perdonarla. Nel frattempo, Ventura sospetta che Angel gli stia nascondendo qualcosa, proprio mentre lui e Ines si preparano per la loro fuga insieme. Nel frattempo, Victor confida a sua madre che il primo matrimonio con Carmen è stato organizzato da Ventura e Francisco come compensazione per un debito.

Anticipazioni Un Altro Domani: Carmen e Francisco vivono un momento felice

Julia confida a Leo che le piacerebbe se lui rimanesse ancora in paese. Carmen racconta a Enoa di aver parlato con Victor del fatto che il primo matrimonio le era stato imposto e le dice che Victor è rimasto molto male e che da allora non si sono più rivolti la parola. La ragazza teme che lui non voglia più sposarla, ma in quel momento arriva Victor e i due fanno pace. A Robledillo, intanto, Mario confida a Erik di essere preoccupato perché sua nipote andrà a vivere con lui per cercare lavoro nel paese e teme di non riuscire ad adattarsi alla nuova vita con lei. Le condizioni di salute di Tirso dopo l'incidente continuano a migliorare e il giovane non vede l'ora di lasciare l'ospedale e tornare alla sua routine di sempre. A Rio Muni è un giorno speciale. Francisco è stato eletto nuovo presidente del Circolo degli Imprenditori e Carmen sta per sposarsi. Padre e figlia vivono un momento di calma e confidenza che viene però interrotto da Patricia, che congratula con Francisco per il risultato ottenuto. Ma sia Carmen che Francisco la accusano di averlo ostacolato in ogni modo, passando informazioni a Ventura.

Ines viene assassinata, nella puntata di Un Altro Domani del 21 luglio 2023

Diana sorprende Julia e Leo a letto insieme e non esita a mostrare il suo disappunto in una conversazione privata con sua figlia. Dani è convinto che Ribero e Cloe, appena riconciliati, torneranno a separarsi presto perché non siano compatibili. A Rio Muni si verifica una tragedia: Carmen trova Ines agonizzante a terra a causa di una ferita da arma da fuoco, nel frattempo Patricia riesce a fuggire senza essere vista e fa ritorno a casa dei Villanueva fingendo di essere sorpresa da quanto accaduto. Carmen corre a chiedere aiuto, gettando la comunità nello scompiglio e lasciando tutti interrogarsi su chi possa aver commesso un gesto così grave. Angel resta accanto a Ines, ma la donna muore tra le sue braccia. Leo continua con il suo progetto di creare un giornale e propone a Tirso e Diana di acquistare spazi pubblicitari, ma entrambi rifiutano l'offerta. In Guinea, dopo la morte di Ines, proprio nel giorno in cui Carmen e Victor avrebbero dovuto sposarsi, la Guardia Coloniale avvia un'indagine sulla morte della donna, mentre la famiglia e gli amici, increduli, fanno fatica a riprendersi. Patricia finge di essere profondamente turbata dalla morte di Ines e offre il suo sostegno a Francisco, che ne rimane profondamente colpito. Nel frattempo, Leo confida a Julia tutti i suoi piani per il giornale e le dice che andrà in banca per ottenere il finanziamento necessario per avviare il suo nuovo progetto. Julia vorrebbe che Cloe tornasse a lavorare in bottega, ma si è resa conto che la ragazza si trova bene in albergo e non vuole obbligarla a tornare.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 17 al 23 luglio 2023

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45