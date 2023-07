My Home My Destiny Anticipazioni dal 17 al 21 luglio 2023: Zeynep sposa Mehdi, il matrimonio finisce in rissa

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di My Home My Destiny, la nuova Soap del pomeriggio di Canale5, con protagonista Demet Ozdemir. Ecco cosa succederà negli episodi in onda dal 17 al 21 luglio 2023.

My Home my Destiny è la nuova soap turca di Canale 5, con protagonisti Demet Ozdemir e Ibrahim Çelikkol, che impersonano rispettivamente Zeynep e Mehdi, in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi che andranno in onda dal 17 al 21 luglio 2023, alle ore 15.40.

Puntata di Lunedì 17 luglio 2023

Mehdi si è perdutamente innamorato della bella e coraggiosa Zeynep, tornata improvvisamente nel suo quartiere d’ordine a seguito della proposta di nozze del fidanzato Faruk, che l’ha scioccata portandola a riflettere sul proprio futuro. Sebbene inizialmente restia, Zeynep ha accettato la proposta di nozze che Mehdi le ha fatto, esortato a sua volta dalla petulante madre Zeliha che lo vuole a tutti i costi sposato. Mehdi è certamente felice della risposta della bella aspirante avvocato, ma si interroga sul repentino cambiamento d’idea di Zeynep. Lei, nel frattempo, viene trascinata dalla sua ingombrante famiglia che, dopo aver festeggiato la cerimonia di fidanzamento, si trasferisce a casa di Zeliha e Sultan avendo ricevuto lo sfratto immediato. Situazione che certamente scombussola e preoccupa la giovane.

Puntata di Martedì 18 luglio 2023

Si avvicina il giorno delle nozze e Zeynep è sempre più nervosa, al punto da inviare un messaggio allarmate alla madre adottiva Nermin, che a sua volta allarma Faruk e gli chiede di scoprire cosa sta succedendo nel quartiere. Il matrimonio si svolge secondo la tradizione ma Zeynep si mostra fredda e decisamente poco felice, al punto da stizzire Mehdi. Per la nuova sposa, l’uomo ha lasciato la sua amante Benal e ora pretende che anche la Gosku chiuda i ponti con il passato e abbracci con gioia il loro presente. La speranza di Mehdi viene infranta quando sorprende Zeynep discutere con Faruk poco dopo aver pronunciato il fatidico sì: la rabbia è incontenibile e l’incontro finisce in rissa! Nel frattempo, la famiglia di Mehdi si mostra sempre più ostile nei confronti della moglie, temendo che possa allontanarlo per sempre dal quartiere.

Puntata di Mercoledì 19 luglio 2023

Cieco di gelosia, Mehdi pretende che Zeynep giustifichi la presenza di un altro uomo nella loro casa e gli confessi chi è l’intruso. La ragazza viene salvata da Sakine, la quale inventa che Faruk altri non è che il fratellastro della figlia. Un bugia che creerà non poco dramma in casa Gosku. Il colpo di grazia, tuttavia, arriva la notte delle nozze quando la madre e la suocera sconvolgono Zeynep, rivelandole che anche se si tratta di un matrimonio di convenienza lei dovrà comunque giacere con Mehdi. Prospettiva immediatamente rifiutata dalla Gosku che caccia via il marito dalla loro camera privata.

Puntata di Giovedì 20 luglio 2023

Dopo aver scopetto che Mehdi ha dormito a terra vicino al suo letto, l’umore di Zeynep è decisamente nero. La famiglia di Mehdi non fa che peggiorare la situazione, cercando di provocare una reazione nell’aspirante avvocato, così da poter provare che lei non è adatta al loro amato fratello. Zeynep riuscirà a mantenere la calma, lasciando la casa al più presto per recarsi all’università e sostenere un esame. Qui, tuttavia, succede un altro spiacevole inconveniente: sia Mehdi che Faruk hanno pensato di raggiungerla per parlare e ora Zeynep si trova a dover mentire ad entrambi per non rischiare una seconda rissa.

Puntata di Venerdì 21 luglio 2023

Più confusa e amareggiata che mai per la sua scelta affrettata, Zeynep torna a casa di Nermin e le restituisce tutti i suoi soldi, mentre Mehdi la segue per accertarsi che stia bene avendola vista molto scossa dopo l’incontro con Faruk. Credendolo il fratellastro della moglie, Mehdi è molto più tranquillo in presenza dell’uomo, al punto da invitarlo ad un incontro tra famiglie: il marito di Zeynep vuole che lei sia serena e per questo crede che sia necessario incontrare anche i suoi genitori adottivi, scusandosi per non averli invitati al matrimonio. Il disastro è dietro l’angolo, come reagirà Mehdi quando scoprirà che Faruk altri non è che l’ex amante di Zeynep?

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.40.