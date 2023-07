Terra Amara Anticipazioni 21 luglio 2023, Fikret insospettisce: è davvero chi dice di essere?

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 luglio, alle 14.10, Fusun sta spettegolando con Sermin e Behice. La bionda confida alle due amiche di ricordarsi di Fikret quando era piccolo: aveva una cicatrice causata da una grave ustione. Sermin comincia a sospettare del - presunto - nipote di Fekeli, così come Saniye comincia a sospettare che Gaffur le nasconda qualcosa. Intanto, Demir rilegge la lettera che gli scrisse il padre prima di morire per chiedergli di prendersi cura di Sevda...

Terra Amara Anticipazioni: Sermin ha dei dubbi su Fikret...

Fusun, Sermin e Behice stanno facendo ciò che riesce loro meglio, ossia spettegolare con malizia. L'argomento del giorno è Fikret, il nuovo arrivato. La bionda afferma di ricordarsi bene di Fikret quando era soltanto un bambino; infatti, il - presunto - nipote di Fekeli trascorse a Cukurova i suoi primi quattro anni di vita. Fusun racconta alle amiche di essere certa che Fikert abbia una cicatrice, causata da una brutta ustione. Questo dettaglio accende la curiosità delle altre due, e soprattutto fa insospettire Sermin...

Terra Amara Anticipazioni: Saniye sospetta di Gaffur...

Gaffur è tornato a dormire sonni tranquilli: tutti credono che Hatip sia stato ucciso dagli imprenditori di Ankara. Nessuno sa che, in realtà, è lui ad avere le mani sporche del sangue del Presidente della Camera Commercio... a parte la nipote di Hunkar, che, però, al momento non ne ha fatto parola con nessuno. Gaffur, tra l'altro, non può darla a bere a Saniye. La moglie lo conosce fin troppo bene, ed osservandolo attentamente si è resa conto che, senza ombra di dubbio, il marito le stia nascondendo qualcosa. Ma che cosa? Lo scoprirà!

Demir rilegge la lettera del padre, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 21 luglio 2023

Demir vorrebbe non dover rinunciare ad avere Hunkar nella propria vita soltanto perché non vuole rinunciare a Sevda. L'imprenditore capisce le ragioni della madre, ma, al tempo stesso, non può proprio accontentarla: se allontanasse la cantante, allora farebbe un imperdonabile torto al padre defunto. Lo Yaman sta rileggendo la lettera che gli scrisse Adnan prima di morire, in cui gli chiedeva di prendersi cura di Sevda, la donna che amò davvero, quando lui non ci sarebbe più stato per farlo. Oltre ad esserle affezionato, dunque, il giovane resta al fianco di Sevda per rispettare le ultime volontà dello Yaman senior...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.