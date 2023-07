My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 21 luglio 2023: Una proposta di Mehdi mette in crisi Zeynep

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 21 luglio 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Zeynep e Sakine in difficoltà. La loro bugia potrebbe metterle nei guai.

Le Anticipazioni della puntata di My Home my Destiny in onda il 21 luglio 2023, alle ore 15.45 su Canale5, ci rivelano che Zeynep tornerà a casa dei suoi suoceri dopo aver lasciato tutti i suoi soldi e la carta di credito a casa dei genitori adottivi. Questo evento segnerà così tanto la ragazza da convincere Mehdi a fare un passo verso di lei e ad aiutarla. Il giovane vorrà riconciliarsi con Nermin ed Ekrem e proporrà di organizzare una cena con tutta la loro famiglia allargata, compreso Faruk. Zeynep sbiancherà davanti a questa proposta e Sakine sarà costretta a risolvere la questione, chiedendo a Nermin di reggere loro il gioco. La donna accetterà di aiutare la sua nemica?

Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi rincuora Zeynep

Zeynep è disperata. La sua vita è ormai distrutta ed Ekrem e Nermin non la vogliono più vedere. La ragazza sarà costretta a lasciare tutti i suoi averi nella sua vecchia casa e dire addio ai luoghi felici della sua infanzia. Delusa e amareggiata per come si sono messe le cose, si incamminerà a piedi verso il quartiere. Mehdi, rimasto in strada per cercare la moglie, la troverà in lacrime e le correrà incontro. Inaspettatamente le rivolgerà parole di conforto e le prometterà di starle accanto in questo momento molto difficile.

My Home my Destiny Anticipazioni: Mehdi propone una cena per riportare la pace in famiglia

Dopo aver visto Zeynep in lacrime e con il cuore spezzato per aver dovuto dire addio ai suoi genitori adottivi, Mehdi deciderà di intervenire e di organizzare una cena per riportare la pace in famiglia. Il ragazzo inviterà sia Ekrem e Nermin che Faruk, che lui ancora credere essere il fratellastro adottivo della moglie. Questa decisione manderà in crisi Zeynep e Sakine, che dovranno trovare presto una soluzione ed evitare che la famiglia Karaca scopra che hanno mentito.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Sakine prega Nermin di non sbugiardarla

Zeynep era convinta che la bugia detta da sua madre avrebbe finito per mettere tutti nei guai. La ragazza avrebbe preferito confessare a Mehdi e alla sua famiglia la verità su Faruk, evitando di scendere nei particolari ma non creando di certo una simile situazione, di difficile gestione. Sakine si troverà quindi a dover scendere a patti con Nermin e a chiederle un grosso favore: quello di non sbugiardarla davanti ai suoi consuoceri e di reggerle il gioco. La donna le darà retta o userà questa occasione per prendersi la sua vendetta?

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.40.