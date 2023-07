Terra Amara Anticipazioni 18 luglio 2023: Hunkar è straziata dal dolore...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 18 luglio 2023 su Canale 5 rivelano che Hunkar si sente in colpa e si sente ferita. Soltanto Fekeli riesce a confortarla...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 luglio, alle 14.10, Hunkar si sta sfogando con Fekeli. La signora confida all'amato di essere costernata per tutto il male inferto a Zuleyha e a Yilmaz, e al contempo di essere amareggiata per il trattamento che le ha riservato Demir. Ali Ramet prova a consolarla...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha e Yilmaz pronti alla fuga...

Zuleyha ha confessato a Yilmaz che il piccolo Adnan è suo figlio. I due, allora, hanno capito che fosse giunto il momento di dare finalmente una chance alla loro famiglia. Così, l'Altun e l'Akkaya si sono messi a progettare l'ennesima fuga. Una volta preparati i bagagli in gran segreto, avrebbero preso i loro figlioletti e sarebbe scappati via, lontani da Cukurova e da tutte le sofferenze che qui hanno dovuto patire...

Terra Amara Anticipazioni: Demir vive con Sevda!

Mentre la moglie sta architettando un piano con l'ex fidanzato per costruirsi una vita insieme altrove, Demir sta continuando a coltivare il suo rapporto con Sevda. Hunkar ha già dovuto subire l'affronto di sentire il figlio annunciare pubblicamente di considerare la cantante al pari di una seconda madre, ma desso lo Yaman osa ancora di più. Quest'ultimo, ormai sbattuto fuori dalla tenuta dalla mamma per punirlo del tradimento, si è andato a rifugiare proprio da Sevda.

Hunkar non riesce a credere di essere stata capace d'infliggere tanto dolore, così come non riesce a credere che Demir la stia facendo patire le pene dell'inferno. La signora torna a sfogarsi con Fekeli, l'unico che può offrirle il conforto di cui necessita in questo momento buio. Hunkar confida ad Ali Ramet di sentirsi in colpa nei confronti di Zuleyha e Yilmaz, poiché ha impedito loro di essere felici insieme, e lo ha fatto soltanto per garantire al figlio di esserlo. Nonostante si sia spinta oltre solo per amore dello Yaman, quest'ultimo, ingrato, l'ha tradita come in passato la tradì il marito, Adnan. Il pentimento, la vergogna e la delusione non le permettono di tornare a sorridere. L'uomo, sinceramente dispiaciuto di vedere quanto l'amata stia male, prova a confortarla...

Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 17 al 23 luglio 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.