Un Altro Domani Anticipazioni dal 17 al 23 luglio 2023: Tirso si risveglia, ma Julia torna con Leo!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Altro Domani in onda dal 17 al 23 luglio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 17 al 23 luglio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 17 luglio 2023

La vita di Tirso è ancora appesa ad un filo. Mentre gli altri sono al suo capezzale e provano ad incoraggiarsi a vicenda, Diana se la prende con la dottoressa: la donna non sopporta più l'attesa, e non si fida di lei. Julia cerca di tenerla a bada. Intanto, quest'ultima si rende conto di non avere il coraggio di andare a fare visita all'albergatore.

Puntata in onda Martedì 18 luglio 2023

Julia non capisce perché non riesce ad andare a far visita a Tirso; così, chiede aiuto a Leo. Dopodiché, l’albergatore si risveglia, e lei va finalmente a trovarlo. Tirso le riferisce che ha dei ricordi piuttosto confusi sugli istanti precedenti l’incidente, tanto che non sa perché stessero discutendo in mezzo alla strada prima dell'incidente.

Puntata in onda Mercoledì 19 luglio 2023

Tirso viene dimesso dall’ospedale, ed Elena organizza una festa di bentornato per l’amico. Nel frattempo, Ribero continua ad evitare Cloe, la quale ora pretende delle spiegazioni. Leo, invece, va a trovare Julia per informarla del fatto che sia in procinto di partire: ha ottenuto un importante colloquio presso una rivista in Galizia, e forse dovrà trasferirsi lì.

Puntata in onda Giovedì 20 luglio 2023

Julia confida a Leo che le farebbe piacere se restasse a Robledillo. A Rio Muni, invece, Ines sta dando istruzioni a Victor su come gestire la libreria. Intanto, gli abitanti della colonia stanno per vivere un giorno davvero speciale: Francisco è sto eletto Presidente del Circolo degli Imprenditori, sconfiggendo Ventura, e per giunta Carmen sta per sposarsi.

Puntata in onda Venerdì 21 luglio 2023

Diana sorprende Julia a letto con Leo: i due si sono riavvicinati ed hanno fatto l'amore. La donna, non appena resta da sola con la figlia, le esprime tutto il proprio disappunto. Nel frattempo, Tirso sembra depresso: trascorre tutte le giornate in camera, e non dà il minimo segno di voler reagire.

Puntata in onda Sabato 22 luglio 2023

Julia torna a comportarsi in modo impulsivo, tanto che arriva a fare a Leo una proposta sorprendente. Intanto, Erik teme di perdere il lavoro a Tenerife. A Rio Muni, invece, Angel sta per confessare a Carmen tutti i dettagli della propria relazione clandestina con Ines.

Puntata in onda Domenica 23 luglio 2023

Tirso, ancora convalescente, non vuole più continuare a stare a casa di Elena. Quest'ultima, però, lo convince a restare almeno per cena. Nel corso della serata, l'albergatore ha un altro brutto capogiro.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.