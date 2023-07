La Promessa Anticipazioni Puntate dal 17 al 21 luglio 2023: Jana rifiuta Manuel mentre Mauro e Leonor vengono scoperti!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dal dal 17 al 21 luglio 2023.

La Promessa va in onda su Canale 5, nella fascia oraria compresa tra le 14.45 e le 16.00. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 17 al 21 luglio 2023:

Puntata di Lunedì 17 luglio 2023

Romulo rimprovera Mauro per il suo comportamento fin troppo amichevole con Leonor. Il maggiordomo scopre solo più tardi che il domestico e la marchesina hanno una relazione ed è costretto a mettere in guardia il ragazzo, minacciandolo di licenziarlo. Lope, ora che il suo segreto è stato scoperto, decide di andarsene; Simona e Pia cercano di convincere Raimundo a farlo lavorare in cucina ma lui teme che Cruz, scoprendolo, possa andare su tutte le furie. Intanto la marchesa rivela che è sparito un libro molto importante dalla biblioteca e Curro, per ingraziarsi la zia, si propone di trovarlo. Jana viene chiamata ad aiutarlo e la ragazza è molto felice di poter passare del tempo con suo fratello. Don Alonso, afflitto dai debiti, è propenso ad accettare il prestito da parte di suo suocero, nonostante tutti gli dicano di non farlo.

Puntata di Martedì 18 luglio 2023

Romulo non trova il coraggio di rivelare a Don Alonso che Leonor e Mauro hanno una relazione. Per impedire che la cosa continui, il maggiordomo consiglia al marchese di organizzare una cena con il duca de Belmonte e suo figlio, Juan Luis, in modo tale da combinare presto delle nuove nozze. Cruz scopre che suo marito ha accettato il prestito da suo padre e va su tutte le furie. Il barone ha inoltre chiesto delle garanzie al genero e questo infastidisce la marchesa, convinta che il suo papà voglia solo controllare la sua famiglia e avere il pieno controllo de La Promessa. Pia e Romulo chiedono ai marchesi di poter assumere qualcun altro in cucina. Il loro obiettivo è quello di impedire la partenza di Lope. I due ovviamente non fanno menzione al fatto che il nuovo aiuto è un uomo e che si tratta di un loro cameriere. Alla tenuta intanto arriva Padre Camillo e Petra è felice che un uomo di Chiesa sia in casa. Il sacerdote lascia però molto presto La Promessa, per farvi però ritorno poco dopo, svenuto e portato in braccio da Lope e Salvador, che lo hanno trovato riverso per terra, in strada, con un trauma cranico.

Puntata di Mercoledì 19 luglio 2023

Padre Camillo viene accudito da Petra, che intanto ha scoperto di Lope. Il sacerdote, ripreso conoscenza, chiede alla cameriera di mantenere il segreto sul ragazzo e di aiutarlo a svolgere senza problemi il suo nuovo lavoro di cuoco. A sostituire Lope come cameriere arriva Salvador, un suo amico, che conquista immediatamente l’interesse di Maria Fernandez e convince Romulo della sua bravura. Intanto alla tenuta arrivano i duchi di Belmone e Juan Luis sembra veramente interessato a Leonor. Mauro se ne accorge e deve nascondere la sua gelosia. Cruz spinge Jimena e Manuel ad approfondire la loro conoscenza ma il Lujan non ne vuole proprio sapere anzi corre da Jana per rivelarle i suoi veri sentimenti. La ragazza però non intende cedere e lo rifiuta. Curro continua a cercare la preziosa copia del Don Chisciotte e Jana lo aiuta. Un indizio fornito da Pia potrebbe essere determinante per la loro ricerca.

Puntata di Giovedì 20 luglio 2023

Padre Camillo sta per lasciare La Promessa e Petra vuole impedirlo a tutti i costi. La cameriera è sicura di aver trovato un modo per fermarlo così come Cruz crede di avere la soluzione giusta per avvicinare Manuel a Jimena. Curro è sul punto di gettare la spugna nella sua ricerca ma Jana risolve la questione, trovando il libro e dando al ragazzo il modo per guadagnare terreno con al zia. Teresa ricorda con amarezza i momenti di tenerezza con Mauro e non può fare a meno di scoppiare in lacrime. Il barone la trova durante uno di questi momenti di sconforto e si avvicina a lei per consolarla. L’uomo la tratta con molto gentilezza ma Pia, venuta a scoprire dell’episodio, ha la certezza che l’uomo abbia in mente ben altri fini.

Puntata di Venerdì 21 luglio 2023

Jana è ancora piuttosto turbata dalla dichiarazione d’amore di Manuel e dal loro bacio. La ragazza è però certa che tra loro non possa funzionare e conferma al ragazzo la sua decisione di stargli lontano. È meglio che dimentichino presto quanto accaduto. Petra continua a non sopportare che Lope stia lavorando in cucina e che tutti stiano ingannando i marchesi. La cameriera, nonostante le preghiere di Romulo, fa di tutto per cacciare il giovane anche convincere Padre Camillo a darle manforte. Romulo minaccia Mauro di licenziarlo se non troncherà immediatamente la sua relazione con Leonor; il cameriere promette di farlo ma non riesce a stare lontano dalla marchesina. Curro si rende conto dello strano rapporto tra sua cugina e il domestico ma lei, per sviare i suoi sospetti, gli dice che Mauro è semplicemente molto affezionato a lei. Il barone continua a infastidire sia Teresa che Pia. Con quest’ultima ha un incontro molto violento, tanto da portarlo a prenderla per il collo e minacciarla.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 su Canale5.