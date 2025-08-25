Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 25 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 agosto 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 25 agosto 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.10 e poi alle 17:10 incontreremo prima l'affascinante Ates e poi la coraggiosa Bahar. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. *Attenzione! Questa settimana Io Sono Farah non andrà in onda.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 25 agosto 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 25 agosto 2025 - la confessione di Thomas ha sconvolto Hope ma non tanto da portarla a lasciarsi condizionare dalle parole di Finn, Liam e nemmeno di Brooke. La giovane Logan affronterà di nuovo l’argomento Thomas Forrester con sua madre e sarà stufa di doverle ancora una volta spiegare di voler fare di testa sua e di non voler più avere paura delle sue azioni. Hope gelerà Brooke e le confesserà che la sua relazione con lo stilista le sta portando gioia e forse, in futuro, tra loro le cose si faranno ancora più serie. Intanto alla maison di moda, Ridge si congratulerà con suo figlio per tutti i progressi che ha fatto e per essere diventato un uomo nuovo... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 25 agosto 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 25 agosto 2025 - dopo lo scandalo esploso alla festa, Zeynep si vede costretta a dileguarsi con la coda tra le gambe. Alihan è in preda al panico, mentre Yildiz è molto preoccupata per lei. Allora, per ritrovare Zeynep, la bionda si rivolge ad Halit; peccato che quest'ultimo dimostri scarso interesse, tanto che le suggerisce di rivolgersi a Kemal. Yildiz la cerca a lungo, e, alla fine, la trova. La mora, preda dei sensi di colpa, cerca di ricucire il rapporto con Cem... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

If you Love: Che cosa accadrà oggi, 25 agosto 2025

Nella puntata di If you Love di oggi - 25 agosto 2025 - Leyla sta per confessare ad Ates la verità sul suo passato, ma all'ultimo le manca il coraggio. Nel mentre, Meryem confida a Mert di essere una truffatrice, e lui reagisce negativamente. In seguito, il signor Salih si risveglia in ospedale. Leyla lo raggiunge per interrogarlo, però l'uomo le confida di non ricordare niente della telefonata in cui le disse di conoscere sua madre. Tuttavia, quando la ragazza si allontana, vede arrivare proprio la mamma... Qui la trama completa della puntata di If you Love.

La forza di una donna: Anticipazioni del 25 agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 25 agosto 2025 - Hatice rivede l'ex amante del suo primo marito, e così conosce una delle figlie della donna. Intanto, Yeliz e Ceyda continuano ad organizzare la festa a sorpresa per Bahar, e chiedono a Nisan d'invitare anche sua nonna. Tuttavia, il giorno della festa, bussano alla porta degli uomini inquietanti che dichiarano di essere i nuovi proprietari dell'appartamento della poverina... Ma com'è possibile? Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 25 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 25 agosto 2025 - sia i de Lujan che i membri della servitù stanno trovando un modo per tirare su di morale Catalina, che però ribadisce di aver bisogno di tempo per riprendersi. Una visita inattesa, quella di Tadeo, potrebbe però risollevarle il morale. Parallelamente, Maria viene a sapere che il pettegolezzo sulla marchesina abbandonata all'altare da Pelayo si è già diffuso ovunque. Intanto, Julia sorprende Curro e Martina in una situazione che la lascia interdetta. Vera, invece, per evitare di ricevere il duca de Carril, si provoca un taglio alla mano piuttosto serio... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

