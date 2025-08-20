Beautiful Anticipazioni dal 25 al 31 agosto 2025, episodi inediti: Eric torna a casa e arriva il confronto finale con Ridge!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 25 al 31 agosto 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Beautiful torna a farci compagnia con le puntate inedite dal 25 al 31 agosto 2025. Dopo la pausa estiva con le repliche degli episodi andati in onda a luglio, la Soap di Canale5 riprende la sua routine pomeridiana e potremo seguire l’evoluzione della confessione di Thomas a Hope così come il ritorno a casa di Eric e il romantico anzi intimo incontro tra Poppy e Bill, interrotti da RJ e Luna, anche loro desiderosi di passare del tempo insieme, lontani da occhi indiscreti. Ma vediamo insieme, nel dettaglio, cosa accadrà episodio dopo episodio, in onda alle 13.45 e nel weekend alle ore 14.00.

Beautiful Anticipazioni dal 25 al 31 agosto 2025, ecco cosa vedremo nella Soap

Lunedì 25 agosto 2025

RJ e Luna sono sempre più intimi e Brooke è molto felice per il figlio minore; non lo è altrettanto per Hope, per cui è molto preoccupata. La bionda deciderà di andarla a trovare a casa e scoperto quanto successo con Thomas picchierà duro contro di lei e la sua relazione, anzi ossessione inaspettata. La ragazza non si lascerà però condizionare dalle parole di sua madre e le rivelerà di non avere alcuna intenzione di stare a sentire i suoi rimproveri e nemmeno i suoi consigli. La piccola Logan, sebbene turbata dalle dichiarazioni del Forrester, confesserà alla madre di voler fare di testa sua e di essere anche convinta che il destino le voglia riservare qualcosa di magico.

Martedì 26 agosto 2025

Dopo un confronto con Carter, a cui ha espresso la sua ansia per il ritorno a casa di Eric, Ridge ne parlerà con Thomas, a cui esprimerà anche grande ammirazione. Lo stilista è molto felice che suo figlio sia stato capace di superare le sue difficoltà e di essere un uomo nuovo, molto più attento alle esigenze delle persone che ama. Il giovane prometterà di continuare in questo modo e di non lasciare che gli errori del passato tornino a tormentare lui e la loro famiglia.

Mercoledì 27 agosto 2025

Steffy raggiunge suo marito in ospedale e lo ringrazia per essersi occupato di suo nonno salvandogli addirittura la vita. I due passano dei momenti di serenità dopo tanto tempo e la ragazza non potrebbe essere più contenta di scoprire che il suo nonnino stia molto meglio e che presto verrà dimesso. Intanto il patriarca rivela a RJ - che è andato a trovarlo insieme alla Nozawa - di voler approfondire la conoscenza di Luna, contento che la stagista abbia reso il suo adorato nipotino felice come non mai; il Forrester senior, galvanizzato dalla sua guarigione miracolosa, fa battute sul suo ritorno a casa con Donna, la donna che ama e che gli è stata vicina anche in questo momento difficile.

Giovedì 28 agosto 2025

Poppy ha raggiunto Luna alla Forrester ma si ritrova ad avere un scontro con sua sorella Li, che sentendola parlare al telefono con qualcuno (che si scoprirà essere Bill) l’accusa di aver trovato un nuovo pollo da spennare. La madre della Nozawa si difende e inizialmente si guarda bene dal dire alla dottoressa che la persona con cui ha preso appuntamento è lo Spencer. Intanto Wyatt informa suo padre di voler lasciare Los Angeles e di voler quindi lasciare il suo appartamento sulla scogliera. Dollar Bill assicura al giovane che può affittare la sua casa a chi vuole e gli augura di trovare la sua felicità. Il loro discorso si sposta su Poppy e Wyatt è curioso di sapere come stiano andando le cose tra lei e suo padre. Li accusa Poppy di essere un’approfittatrice e di essere di nuovo in cerca di uomini ricchi da spennare. La dottoressa punta il dito pure contro Luna, per lei della stessa pasta di sua madre visto che ha messo gli occhi su RJ. Penelope si difende e invita la sorella a smetterla di accusarla di essere una poco di buono e ad andare avanti. Li lascia la Forrester poco prima di incontrare Luna, che nota però la sua presenza e chiede a sua madre, tremante, cosa sia successo.

Venerdì 29 agosto 2025

Finn è pronto a far firmare a Eric il foglio delle dimissioni. Il patriarca ringrazia il ragazzo per averlo salvato ma il dottore sottolinea che il merito è solo della sua determinazione. Ridge, alla Villa, attende il ritorno del padre ma confida a Brooke di avere molta paura che lui possa essere arrabbiato e crede che sia arrivato il momento del loro confronto chiarificatore. Lo stilista non ha mai passato un momento così difficile in vita sua e ha il terrore che il suo adorato papà possa avercela con lui per non aver rispettato le sue ultime volontà.

Sabato 30 agosto 2025

Bill porta Poppy di nuovo a Il Giardino proprio mentre Deacon flirta con Sheila. Il barista affida i suoi due ospiti alla Carter, ben poco contenta di servire lo Spencer. Bill e la sua ospite si lasciano andare ai ricordi e rammentano di come abbiano ballato per tutta la notte. Presi dal momento e dopo che il magnate ha raccontato alla madre di Luna che Sheila ha tentato di uccidere Li, i due cominciano a ballare in mezzo ai tavoli, sulle note della stessa canzone che li aveva accompagnati durante le notti del festival. Eric torna alla Villa e tutti si affollano per salutarlo. Il Forrester racconta del momento in cui stava per andarsene e ha visto Stephanie. Ridge si sente in colpa per averlo strappato dalle braccia di sua madre mentre Brooke e Carter cominciano a piangere e rivelano di aver avuto paura che lui se ne andasse per sempre. Il patriarca rassicura il figlio e gli rivela di non aver alcun rancore nei suoi confronti.

Domenica 31 agosto 2025

Bill e Poppy decidono di passare la notte insieme e lo Spencer rivela di avere un posto speciale da condividere con lei: la casa sulla spiaggia di Wyatt. Peccato però che RJ, che ha appena affittato l’appartamento, abbia intenzione di passare una serata romantica con Luna proprio là. Zende arriva alla Forrester e riabbraccia suo nonno, felice che le cose si siano sistemate. Il patriarca, al corrente degli ultimi battibecchi tra suo nipote e suo figlio, invita entrambi alla calma e loda Zende. Prima che tutti si accomiatino, il Forrester senior li spinge a godersi i momenti belli della loro vita. Intanto RJ e Luna si dirigono alla casa sulla scogliera dove Poppy e Bill sono già in intimità.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.