Forbidden Fruit Anticipazioni 25 agosto 2025: Zeynep in fuga, Yildiz teme il peggio...

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 25 agosto 2025 su Canale 5 rivelano che Zeynep se la dà a gambe levate e Yildiz, preoccupatissima, la cerca ovunque!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 25 agosto 2025 alle 14:15, dopo lo scandalo esploso alla festa, Zeynep si vede costretta a dileguarsi con la coda tra le gambe. Alihan è in preda al panico, mentre Yildiz è molto preoccupata per lei. Allora, per ritrovare Zeynep, la bionda si rivolge ad Halit; peccato che quest'ultimo dimostri scarso interesse, tanto che le suggerisce di rivolgersi a Kemal. Yildiz la cerca a lungo, e, alla fine, la trova. La mora, preda dei sensi di colpa, cerca di ricucire il rapporto con Cem...

Forbidden Fruit: Zeynep ed Alihan colti in flagrante!

Alla festa per la promozione dell'azienda tessile di Alihan è scoppiato il caos. Mentre Cem annunciava il suo fidanzamento ufficiale con Zeynep, quest'ultima veniva seguita in bagno da Alihan, il quale, geloso, si è concesso il lusso di abbandonarsi all'impulso di baciarla. Purtroppo per loro, però, qualcuno li ha colti sul fatto: Zehra ha assistito alla scena e, sbalordita, ha capito che le si era presentata un'occasione imperdibile. Allora, la figlia di Halit ha deciso di sganciare la bomba, dichiarando davanti a tutti che cosa aveva appena visto con i suoi stessi occhi...

Yildiz preoccupatissima per Zeynep... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Zeynep è rossa per la vergogna che sta provando in questo momento: non è per niente orgogliosa dell'immagine di sé che sta venendo fuori. Cem l'ha presentata al pubblico come la sua nuova fidanzata, e poco dopo Zehra ha sbandierato ai quattro venti di averla sorpresa a baciarsi con un altro, ossia Alihan. La prima reazione della mora è quella di darsela a gambe levate. Così, Zeynep lascia in fretta e furia la festa, lasciando i presenti sgomenti. In particolar modo, l'amato è in preda al panico e Yildiz è a dir poco preoccupata...

Zeynep mortificata, nelle Anticipazioni della puntata del 25 agosto 2025 di Forbidden Fruit

Yildiz ha il terrore che possa accadere qualcosa di brutto a Zeynep, la quale ha abbandonato l'evento in uno stato decisamente alterato. La bionda si rivolge direttamente ad Halit, chiedendogli accoratamente aiuto per rintracciare quanto prima Zeynep; peccato che il marito non sembri per niente interessato alla questione, tanto che le suggerisce di rivolgersi a qualcun altro, ossia a Kemal. Yildiz, che non ha alcuna intenzione di fare appello all'odiato ex, sta cercando da sola in largo e in lungo la sorella, e alla fine riesce a trovarla. La poverina, ancora mortificata e preda dei sensi di colpa, sta provando a ricucire il rapporto con Cem...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.15 su Canale 5.