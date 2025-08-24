If you Love Anticipazioni 25 agosto 2025: Meryem si apre con Mert, che reagisce molto male!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di If you Love in onda il 25 agosto 2025 su Canale 5 rivelano che Meryem vuota il sacco con Mert, il quale, però, non la prenderà per niente bene...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love sono stupefacenti. Nell'episodio in onda il 25 agosto 2025 alle 15:10, Leyla sta per confessare ad Ates la verità sul suo passato, ma all'ultimo le manca il coraggio. Nel mentre, Meryem confida a Mert di essere una truffatrice, e lui reagisce negativamente. In seguito, il signor Salih si risveglia in ospedale. Leyla lo raggiunge per interrogarlo, però l'uomo le confida di non ricordare niente della telefonata in cui le disse di conoscere sua madre. Tuttavia, quando la ragazza si allontana, vede arrivare proprio la mamma...

If you Love: Ates e Leyla si sposano!

Ates ha lasciato tutti di stucco, a partire dai fratellastri fino ad arrivare a Leyla. Il rosso ha radunato i ragazzini per dare loro una comunicazione molto importante: presto si sarebbe sposato con la tata. Ilgaz ha storto il naso, mentre la piccola Berit sembrava molto felice di questa notizia; Aydos, invece, ha domandato ad Ates quando era stata fissata la data del lieto evento, ed il fratello maggiore gli ha dato una risposta spiazzante: il matrimonio si sarebbe tenuto proprio quel finesettimana. Leyla è rimasta senza parole, anche se era visibilmente contenta...

Meryem lascia Mert di stucco... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

Leyla sa che dovrebbe trovare il momento giusto per informare Ates del suo passato e soprattutto della sua attività da truffatrice, però sente di non averne il coraggio. Per questo motivo, la mora tenta di accantonare i pensieri funesti e di concentrarsi invece su ciò che la fa stare bene, ossia i preparativi delle imminenti nozze con il suo amato. Peccato che un nuovo problema sia dietro l'angolo. Meryem decide di aprirsi con Mert, confidandogli di essere parte di una banda di ladri. Lui non la prende per niente bene, tanto che sia lei che Leyla iniziano a temere il peggio: e se Mert corresse da Ates per confessargli tutto? La tata sa che il suo matrimonio è a rischio...

Leyla scopre che Salih si è risvegliato, nelle Anticipazioni della puntata del 25 agosto 2025 di If you Love

Leyla viene a sapere che il signor Salih ha finalmente riaperto gli occhi dopo essere stato per molto tempo in coma in seguito all'incidente, così si affretta a raggiungere l'ospedale per parargli: ha atteso a lungo questo momento. Purtroppo, però, la loro conversazione non darà i frutti sperati. Il signor Salih assicura alla ragazza di non avere alcun ricordo della telefonata in cui le disse di conoscere sua madre. Tuttavia, poco dopo, Leyla vede proprio la mamma che si dirige verso la stanza dell'uomo, al quale - per giunta - esprime la sua gratitudine... Ma perché il signor Salih le ha mentito? Ce cos'ha da nascondere?

