TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | If you Love | If you Love Anticipazioni 25 agosto 2025: Meryem si apre con Mert, che reagisce molto male!
Schede di riferimento
If you Love
If you Love
Anticipazioni TV

If you Love Anticipazioni 25 agosto 2025: Meryem si apre con Mert, che reagisce molto male!

Francesca Simone

Le Anticipazioni della Puntata di If you Love in onda il 25 agosto 2025 su Canale 5 rivelano che Meryem vuota il sacco con Mert, il quale, però, non la prenderà per niente bene...

If you Love Anticipazioni 25 agosto 2025: Meryem si apre con Mert, che reagisce molto male!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love sono stupefacenti. Nell'episodio in onda il 25 agosto 2025 alle 15:10, Leyla sta per confessare ad Ates la verità sul suo passato, ma all'ultimo le manca il coraggio. Nel mentre, Meryem confida a Mert di essere una truffatrice, e lui reagisce negativamente. In seguito, il signor Salih si risveglia in ospedale. Leyla lo raggiunge per interrogarlo, però l'uomo le confida di non ricordare niente della telefonata in cui le disse di conoscere sua madre. Tuttavia, quando la ragazza si allontana, vede arrivare proprio la mamma...

If you Love: Ates e Leyla si sposano!

Ates ha lasciato tutti di stucco, a partire dai fratellastri fino ad arrivare a Leyla. Il rosso ha radunato i ragazzini per dare loro una comunicazione molto importante: presto si sarebbe sposato con la tata. Ilgaz ha storto il naso, mentre la piccola Berit sembrava molto felice di questa notizia; Aydos, invece, ha domandato ad Ates quando era stata fissata la data del lieto evento, ed il fratello maggiore gli ha dato una risposta spiazzante: il matrimonio si sarebbe tenuto proprio quel finesettimana. Leyla è rimasta senza parole, anche se era visibilmente contenta...

Meryem lascia Mert di stucco... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

Leyla sa che dovrebbe trovare il momento giusto per informare Ates del suo passato e soprattutto della sua attività da truffatrice, però sente di non averne il coraggio. Per questo motivo, la mora tenta di accantonare i pensieri funesti e di concentrarsi invece su ciò che la fa stare bene, ossia i preparativi delle imminenti nozze con il suo amato. Peccato che un nuovo problema sia dietro l'angolo. Meryem decide di aprirsi con Mert, confidandogli di essere parte di una banda di ladri. Lui non la prende per niente bene, tanto che sia lei che Leyla iniziano a temere il peggio: e se Mert corresse da Ates per confessargli tutto? La tata sa che il suo matrimonio è a rischio...

Leyla scopre che Salih si è risvegliato, nelle Anticipazioni della puntata del 25 agosto 2025 di If you Love

Leyla viene a sapere che il signor Salih ha finalmente riaperto gli occhi dopo essere stato per molto tempo in coma in seguito all'incidente, così si affretta a raggiungere l'ospedale per parargli: ha atteso a lungo questo momento. Purtroppo, però, la loro conversazione non darà i frutti sperati. Il signor Salih assicura alla ragazza di non avere alcun ricordo della telefonata in cui le disse di conoscere sua madre. Tuttavia, poco dopo, Leyla vede proprio la mamma che si dirige verso la stanza dell'uomo, al quale - per giunta - esprime la sua gratitudine... Ma perché il signor Salih le ha mentito? Ce cos'ha da nascondere?

Scopri le anticipazioni settimanali di If you Love dal 24 al 29 agosto 2025.

If you Love va in onda nel daytime di Canale 5.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
If you Love
If you Love
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Temptation Island, Alessia Pascarella: "Mi sono ritrovata investita: punto alla testa, lesioni in tutto il corpo"
news VIP Temptation Island, Alessia Pascarella: "Mi sono ritrovata investita: punto alla testa, lesioni in tutto il corpo"
Forbidden Fruit Anticipazioni 25 agosto 2025: Zeynep in fuga, Yildiz teme il peggio...
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 25 agosto 2025: Zeynep in fuga, Yildiz teme il peggio...
Amici 25, cambiano le regole del talent show di Maria De Filippi? Le ultime indiscrezioni
news VIP Amici 25, cambiano le regole del talent show di Maria De Filippi? Le ultime indiscrezioni
Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 agosto 2025: Hope tira fuori gli artigli e ammutolisce Brooke!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 agosto 2025: Hope tira fuori gli artigli e ammutolisce Brooke!
Cesare Cremonini: Chi è Caterina Licini? Età, Amici, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma del cantante
news VIP Cesare Cremonini: Chi è Caterina Licini? Età, Amici, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma del cantante
Rosamunde Pilcher - Amore e altri tesori: Oggi, 24 agosto 2025, su Canale5 dopo If you Love
anticipazioni TV Rosamunde Pilcher - Amore e altri tesori: Oggi, 24 agosto 2025, su Canale5 dopo If you Love
La Notte nel Cuore torna stasera, 24 agosto 2025: Sevilay e Nuh in fuga ma Cihan li insegue!
anticipazioni TV La Notte nel Cuore torna stasera, 24 agosto 2025: Sevilay e Nuh in fuga ma Cihan li insegue!
Uomini e Donne, la confessione di Cinzia Paolini: "Ho provato sentimenti forti per Sebastiano, mi aveva promesso che.."
news VIP Uomini e Donne, la confessione di Cinzia Paolini: "Ho provato sentimenti forti per Sebastiano, mi aveva promesso che.."
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV