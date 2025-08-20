La Promessa Anticipazioni dal 24 al 30 agosto 2025: Pia e Ricardo si baciano, Jana fugge da Manuel

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di agosto 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 24 al 30 agosto 2025.

La Promessa continua ad appassionarci e lo fa anche dal 24 al 30 agosto 2025. Nella settimana vedremo Pia e Ricardo riconciliarsi e, alla fine, sancire questa pace con un bacio appassionato. Jana, invece, verrà a sapere qualcosa che la spingerà a prendere una drastica decisione: lascerà la tenuta senza dire niente a nessuno, Manuel compreso... Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap con le anticipazioni, puntata per puntata. Ricordiamo che l'appuntamento è dal lunedì alla domenica, alle ore 19.40 circa su Rete4.

Domenica 24 agosto

Teresa è sconvolta dalla rivelazione di Marcelo e gli offre sostegno e vicinanza. Nel frattempo Jana deve combattere contro Cruz, decisa a rovinare il morale, ma soprattutto con le proprie insicurezze. Samuel deve difendere María che è stata portata al rifugio con l’autorizzazione di Rómulo, scatenando l’ira di Petra. Scoppia un aspro confronto tra i due.

Lunedì 25 agosto 2025

Julia affronta José Juan e Lorenzo decisa a prendere una posizione sul proprio futuro, mentre Don Ricardo e Pia si lasciano il passato alle spalle. Sebbene ferita dal comportamento di Jana, Maria riesce a riconciliarsi con lei e con Teresa. Nel frattempo, Catalina è ancora abbattuta ma Tadeo potrebbe ridarle speranza. Julia sorprende Curro e Martina in una situazione particolare, mentre María Fernández scopre che la notizia dell’abbandono all’altare di Catalina è ormai di dominio pubblico.

Martedì 26 agosto 2025

Per evitare il duca de Carril, Eva si ferisce gravemente alla mano suscitando i sospetti di Teresa che alla fine fa capitolare la donna, che le confessa di essere fuggita da un padre crudele e usuraio. Nel frattempo, sempre più nervosa per la festa di fidanzamento Jana scopre Manuel e Cruz hanno architettato per inventarle un passato rispettabile. La notizia è la goccia che fa traboccare il vaso. Mentre Manuel non capisce i motivi della sua sparizione, Cruz finge dispiacere per la festa annullata: in realtà non aveva neppure inviato gli inviti!

Mercoledì 27 agosto 2025

Catalina scopre che Adriano le ha inviato il cesto di frutta, mentre Petra continua a lamentarsi con Rómulo per le concessioni fatte a María. Lei, invaghita da Samuel lo segue fa il bagno nudo nel lago. Nel frattempo, Pia e Ricardo si lasciano andare a un bacio. Petra porta a Cruz un mazzo di calle, certo che provengano da Leocadia.

Giovedì 28 agosto 2025

Quando José Juan obbliga Julia a sposare Curro, il ragazzo si ribella e la tensione è alle stelle, spingendo Manuel ad intervenire per separarli. Nel frattempo, Teresa, Vera e Marcelo raccontano tutta la verità a Lope. María è ormai innamorata di Samuel e lo segue fuori dalla Promessa, mentre Candela, Simona e Rómulo sono preoccupati dalla sparizione di Jana. Mentre Manuel chiede aiuto a Teresa per ritrovarla, Cruz è certa che la ragazza non tornerà e così licenzia anche Gloria.

Venerdì 29 agosto 2025

Alonso chiede consiglio a Catalina e Manuel sull’accordo con il duca de Carril, mentre Petra scopre nuove informazioni sulla moglie di Ricardo: vuole usarle per ostacolare la relazione con Pia. Catalina, viene incoraggiata da Martina a svagarsi con un giro nei nei giardini dove si imbatte improvvisamente in un misterioso intruso.

Sabato 30 agosto 2025

Mentre Catalina resta scioccata, emergono sorprendenti legami tra il passato di Marcelo e quello di Vera. La donna resta tormentata dai dubbi sul suo rapporto con il padre.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.