La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 25 al 29 agosto 2025: Enver scopre che Sarp è vivo!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Nuove Puntate de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5, in onda dal 25 al 29 agosto 2025. Ecco le trame.

Vediamo insieme le trame delle nuove puntate de La forza di una donna, la soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì in daytime. Ecco le Anticipazioni dettagliate per gli episodi che vedremo in TV dal 25 al 29 agosto 2025.

La forza di una donna, le Anticipazioni delle puntate in onda dal 25 al 29 agosto 2025

Lunedì 25 agosto 2025

Hatice affronta l'ex amante del suo primo marito, e durante questa visita fa la conoscenza di una delle figlie della donna. Intanto, Yeliz e Ceyda stanno continuando ad organizzare la festa a sorpresa per Bahar, e le due pensano di chiedere alla piccola Nisan d'invitare sua nonna al party. Tuttavia, il giorno della festa si presenteranno anche degli uomini poco raccomandabili che dichiarano di essere i nuovi proprietari dell'appartamento della poverina. Così, Arif scopre che Yusuf ha ceduto la casa in questione per ripagare parte dei suoi debiti di gioco.

Martedì 26 agosto 2025

Umran sta andando a far visita a Ceyda per verificare in che modo lei stia spendendo i soldi che le ha dato, senza sapere però che l'appartamento appartiene a Musa. Intanto, Piril si accorge che Bahar si è aperta un nuovo profilo social. Sarp, invece, chiede a Levent di organizzargli un incontro con Sirin. Quando si vedono, lei, piangendo, gli chiede scusa, ed anche lui le chiede perdono. Nel momento in cui entra a conoscenza di questo incontro, Suat ha un'esplosione di rabbia e se la prende con Munir per non aver impedito a Sarp e Sirin di rivedersi.

Mercoledì 27 agosto 2025

I piccoli Nisan e Doruk si stanno affezionando sempre di più ad Arif, tanto che il bambino arriva a desiderare che l'uomo diventi suo padre. Entrata a conoscenza di ciò, Bahar si rende conto dell'urgenza di trovare una soluzione per evitare che i figlioletti avvertano troppo l'assenza di una figura paterna; allora, si mette a giocare con loro, ma, dopo questo grande sforzo, inizia ad accusare dei forti dolori. Enver la convince a recarsi in ospedale, e chiede ad Arif di accompagnarcela. Qui, mentre la donna dorme, pronuncia nel sonno il nome di Sarp, ferendo l'amico.

Giovedì 28 agosto 2025

Sarp apre le porte di casa sua a Julide, la quale gli domanda di raccontarle che cosa gli sia accaduto dopo essere caduto in acqua. Intanto, Piril torna da "Alp", e resta molto sorpresa nel ritrovarsi davanti Julide. Ceyda e Yeliz, invece, hanno un'accesa discussione, perché la prima dice alla seconda di sperare con tutto il cuore che nasca qualcosa tra Bahar ed Arif. Nel frattempo, Enver riceve un grande ordine di camicie; per fortuna, potrà contare sull'aiuto di qualcuno. Per finire, Hatice viene contattata dall'ex amante del primo marito che le dice che una delle sue figlie, Burcu, potrebbe essere una donatrice di midollo compatibile con la protagonista.

Venerdì 29 agosto 2025

Enver si reca da Mahir per recuperare il telefono di Bahar con le foto di Sarp, ma l'uomo gli rivela di aver incontrato di recente il marito della figliastra. Sotto shock, il sarto affronta Sirin, la quale gli conferma che Sarp sia ancora vivo, però aggiunge anche di non sapere dove si trovi. Inoltre, Sirin lo implora di tenere la bocca chiusa, poiché ne andrebbe della loro sicurezza. Dato che Enver non sente ragioni, la figlia compie un gesto disperato per fermarlo. Tuttavia, lui continua a pretendere che Sirin organizzi un incontro con il genero, altrimenti denuncerà tutto alla polizia. Nel mentre, Julide si presenta da Enver per chiedergli di farle vedere Bahar ed i nipotini. Per finire, Jale consiglia ad Hatice di prendere in considerazione la possibilità di rinchiudere Sirin in un ospedale psichiatrico.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:00.

