La Promessa Anticipazioni 25 agosto 2025: Vera si taglia una mano di proposito! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 25 agosto 2025 su Rete 4. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Vera si procura una grave ferita alla mano...

Nell'episodio de La Promessa in onda il 25 agosto 2025 alle ore 19.40 - come sempre su Rete 4 - sia i de Lujan che i membri della servitù stanno trovando un modo per tirare su di morale Catalina, che però ribadisce di aver bisogno di tempo per riprendersi. Una visita inattesa, quella di Tadeo, potrebbe però risollevarle il morale. Parallelamente, Maria viene a sapere che il pettegolezzo sulla marchesina abbandonata all'altare da Pelayo si è già diffuso ovunque. Intanto, Julia sorprende Curro e Martina in una situazione che la lascia interdetta. Vera, invece, per evitare di ricevere il duca de Carril, si provoca un taglio alla mano piuttosto serio... Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 25 agosto 2025: Catalina è inconsolabile...

Catalina è ancora piuttosto scossa da ciò che è successo il giorno del suo matrimonio. La marchesina non vedeva l'ora di convolare a nozze con Pelayo, il quale sembrava contento tanto quanto lei; purtroppo, però, il giorno più bello della loro si è rapidamente trasformato in uno dei peggiori. Catalina è stata abbandonata all'altare, e, come se non bastasse, con una lettera. Da quel momento, il suo umore è a terra, e tutti i suoi cari, dai membri della famiglia de Lujan a quelli della servitù, stanno facendo del loro meglio per provare a strapparle un sorriso...

Catalina sulla bocca di tutti, ecco che cosa succederà nella puntata de La Promessa

Catalina è circondata dall'affetto dei parenti ed amici, ma neanche questo sembra riuscire a risollevarle il morale. Tuttavia, sta per accadere qualcosa d'inaspettato che potrebbe ribaltare le carte in tavola: Tadeo sta per farle visita. Nel mentre, però, Maria fa una scoperta allarmante. La cameriera viene a sapere che ormai il pettegolezzo circa ciò che è accaduto il giorno del matrimonio della marchesina si sta già diffondendo a macchia d'olio. Come la prenderà Catalina quando ne entrerà a conoscenza? Ma soprattutto, come la prenderà Cruz, che da subito si è preoccupata che potesse esplodere lo scandalo?

La Promessa Anticipazioni: Vera si ferisce di proposito!

Julia ha appena affrontato a brutto muso José Juan, il quale non solo ha costretto Curro a prenderla in sposa, ma ha persino preteso che lei gli dimostrasse un po' di riconoscenza. Julia, infatti, ci ha tenuto a fargli sapere di voler decidere per il proprio futuro senza interferenza alcuna. Dopo questo exploit di coraggio, però, la giovane sta per assistere una scena che la lascerà basita, e che forse la ferirà anche un po'. Julia vedrà il suo promesso sposo e Martina in atteggiamenti piuttosto affettuosi... Al contempo, Vera viene a sapere che il duca de Carril è in arrivo a La Promessa. Pur di evitare di ricevere il malvagio padre, la ragazza arriva a compiere un gesto estremo: si procura un taglio alla mano tanto serio che ci sarà addirittura bisogno dell'intervento del medico!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 24 al 30 agosto 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.