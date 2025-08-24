TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La forza di una donna | La forza di una donna Anticipazioni 25 agosto 2025: Bahar rischia di restare in mezzo alla strada!
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Anticipazioni TV

La forza di una donna Anticipazioni 25 agosto 2025: Bahar rischia di restare in mezzo alla strada!

Francesca Simone

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 25 agosto 2025 su Canale 5, ci svelano che Bahar riceve la visita dei nuovi proprietari del suo appartamento...

La forza di una donna Anticipazioni 25 agosto 2025: Bahar rischia di restare in mezzo alla strada!

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 agosto 2025 attorno alle 17:00, Hatice rivede l'ex amante del suo primo marito, e così conosce una delle figlie della donna. Intanto, Yeliz e Ceyda continuano ad organizzare la festa a sorpresa per Bahar, e chiedono a Nisan d'invitare anche sua nonna. Tuttavia, il giorno della festa, bussano alla porta degli uomini inquietanti che dichiarano di essere i nuovi proprietari dell'appartamento della poverina... Ma com'è possibile?

La forza di una donna: Hatice incontra l'ex amante del primo marito...

Bahar è affetta da una grave malattia, l'anemia aplastica, ed ha una sola possibilità concreta di salvarsi, il trapianto di midollo. Per fortuna, Jale è riuscita a trovare una donatore compatibile, ossia Sirin, ma, purtroppo, poco dopo è venuta a sapere che quest'ultima è malata a sua volta: ha l'epatite, quindi, prima di potersi sottoporre all'intervento, dovrà essere completamente guarita. Peccato che la poverina potrebbe non avere a disposizione tanto tempo. Allora, Hatice ha rivelato a Bahar che potrebbe avere altri fratellastri che potrebbero donarle il midollo, visto che suo padre aveva avuto una relazione clandestina. A questo punto, lei si dirige dall'ex amante del primo consorte deceduto, e durante questa visita conosce una delle figlie della donna...

La festa di compleanno di Bahar... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Enver ed Arif si sono messi in testa di trovare il regalo perfetto per Bahar, ma non solo: vogliono anche organizzarle una festa di compleanno memorabile. Infatti, i due sono determinati come non mai a far percepire alla giovane tutto il loro amore, ed il loro sostegno, in un momento tanto complicato. Infatti, Bahar aveva appena scoperto che Sirin avrebbe potuto donarle il midollo e quindi salvarle la vita, quando è venuta a sapere che anche la sorellastra era malata e quindi non idonea al trapianto. Per riuscire a centrare il loro obiettivo, Enver ed Arif hanno dovuto chiedere una mano a Ceyda e Yeliz, le quali, ovviamente, non si sono tirate indietro: sono pronte a tutto pur di strappare un sorriso alla loro migliore amica!

Bahar rischia lo sfratto, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 25 agosto 2025 de La forza di una donna

Ceyda e Yeliz sono concentrate sull'organizzazione della festa di compleanno di Bahar, e si stanno impegnando per fare un ottimo lavoro. Inoltre, alle due viene l'idea di chiedere alla piccola Nisan d'invitare anche Hatice al party, certe che alla festeggiata farà piacere. Il piccolo evento sembra riscuotere un discreto successo: Bahar è contenta. Peccato che stia per accadere qualcosa che guasterà l'umore a lei e a tutti i partecipanti. Dei loschi individui bussano alla porta, e, presentandosi, dichiarano di essere i nuovi proprietari dell'appartamento. Arif è incredulo, ma poco dopo scopre che Yusuf ha ceduto l'abitazione in questione in modo tale da riuscire a ripagare una parte dei suoi debiti di gioco...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 25 al 29 agosto 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:00.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La Promessa Anticipazioni 25 agosto 2025: Vera si taglia una mano di proposito! Ecco perché...
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 25 agosto 2025: Vera si taglia una mano di proposito! Ecco perché...
Uomini e Donne, Flavio Ubirti nuovo tronista: la reazione del pubblico non si fa attendere!
news VIP Uomini e Donne, Flavio Ubirti nuovo tronista: la reazione del pubblico non si fa attendere!
Il Paradiso delle Signore 25 agosto 2025, in replica: Agata difende Mimmo!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 25 agosto 2025, in replica: Agata difende Mimmo!
If you Love Anticipazioni 25 agosto 2025: Meryem si apre con Mert, che reagisce molto male!
anticipazioni TV If you Love Anticipazioni 25 agosto 2025: Meryem si apre con Mert, che reagisce molto male!
Temptation Island, Alessia Pascarella: "Mi sono ritrovata investita: punto alla testa, lesioni in tutto il corpo"
news VIP Temptation Island, Alessia Pascarella: "Mi sono ritrovata investita: punto alla testa, lesioni in tutto il corpo"
Forbidden Fruit Anticipazioni 25 agosto 2025: Zeynep in fuga, Yildiz teme il peggio...
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 25 agosto 2025: Zeynep in fuga, Yildiz teme il peggio...
Amici 25, cambiano le regole del talent show di Maria De Filippi? Le ultime indiscrezioni
news VIP Amici 25, cambiano le regole del talent show di Maria De Filippi? Le ultime indiscrezioni
Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 agosto 2025: Hope tira fuori gli artigli e ammutolisce Brooke!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 agosto 2025: Hope tira fuori gli artigli e ammutolisce Brooke!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV