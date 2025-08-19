If you Love Anticipazioni Puntate dal 24 al 29 agosto 2025: Ates smaschera Leyla il giorno delle nozze!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Nuove Puntate di If you Love, la soap turca di Canale 5 con Kerem Bursin, in onda dal 24 al 29 agosto 2025. Ecco le trame degli episodi che andranno in onda la prossima settimana.

Scopriamo insieme le trame delle nuove puntate di If you Love, la soap turca con Kerem Bursin in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì in daytime. Ecco le Anticipazioni dettagliate per gli episodi che vedremo in TV dal 24 al 29 agosto 2025!

If you Love, le Anticipazioni degli Episodi in onda dal 24 al 29 agosto 2025

Domenica 24 agosto 2025

Leyla e Baris nascondono la scatola che contiene i bozzetti rubati da Fusun nella cameretta della piccola Berit. Il giorno dopo, Ates ha un importante annuncio da fare ai suoi fratelli: presto lui e la sua amata convoleranno a nozze. Aydos gli domanda qual è la data esatta del matrimonio, e, con grande sorpresa di Leyla, il rosso gli risponde che l'evento si terrà nel finesettimana.

Lunedì 25 agosto 2025

Leyla vorrebbe rivelare ad Ates la verità sul suo passato, però non ne ha il coraggio; allora, si concentra sui preparativi delle nozze. Al contempo, Meyrem confessa a Mert di essere una truffatrice, e lui non la prende per niente bene. Il timore della giovane e della sua amica è che Mert possa correre a confessare tutto al rosso. In un secondo momento, il signor Salih si risveglia in ospedale. Leyla lo raggiunge in fretta e furia, ma l'uomo le confida di non ricordare niente della telefonata in cui le disse di conoscere sua madre. Tuttavia, quando la ragazza se ne va, vede proprio la mamma che dirige nella stanza del signor Salih, al quale poi esprimerà tutta la sua gratitudine.

Martedì 26 agosto 2025

Ates è pronto a svelare a tutti che Leyla è una truffatrice, e vuole farlo in mood plateale. Così, la sposina si vede costretta ad abbandonare il ricevimento, come tutti gli altri membri della banda. Yakup, Meryem e Baris si vanno a rifugiare in una casa fatiscente. Successivamente, Leyla, Meryem e Baris stanno per fuggire, e dire addio per sempre alla vita da truffatori e ai soldi di Yakup: sono desiderosi di ripartire da zero. I tre si danno appuntamento per il giorno seguente all'hotel in cui si trova Leyla. Meryem e Baris dovranno stare attenti a non farsi beccare dal loro "capo".

Mercoledì 27 agosto 2025

Gli assistenti sociali stanno facendo sapere ad Ates e Leyla che i loro dissapori stanno avendo delle serie ripercussioni sui ragazzini; così, entrambi promettono che faranno del loro meglio per rimediare. Nel mentre, Ilgaz, furiosa, chiama Fusun in soccorso. Tuttavia, quando scopre che la zia è una ladra, la giovane torna sui suoi passi e decide di schierarsi dalla parte di Ates davanti agli assistenti sociali. In seguito, quest'ultimo comunica a Leyla che non possono divorziare, poiché altrimenti rischia di perdere i fratellastri; l'unica soluzione è convivere da separati. Per finire, Yakup, appostato dietro ad una siepe, vede Aydos che sta soffocando. L'uomo interviene e lo salva. Yakup coglie la palla al balzo per chiedere ad Ilter di poter riavere indietro il suo posto di lavoro, e viene accontentato.

Giovedì 28 agosto 2025

Ilter è pronto a lasciare la villa per tornare a casa sua. I ragazzini non la prendono per niente bene, anche perché erano sicuri che il maggiordomo avrebbe preso parte all'evento scolastico del giorno dopo. Intanto, Ates e Leyla si rendono conto che devono mettere da parte i loro dissapori perché stanno avendo delle gravi ripercussioni sugli altri. In un secondo momento, i membri dello staff della tenuta, come Ilter, ed i membri della banda, come Meryem, tornano a lavorare per Ates. Nel mentre, quest'ultimo e l'amata fingono di essere felicemente sposati, ma i bambini sospettano qualcosa.

Venerdì 29 agosto 2025

Fusun riesce a convincere Firuze a firmare un contratto con Arcali a proprio favore, promettendole che non interferirà tra lei e sua figlia Leyla. Al contempo, Ates viene convocato a scuola dalla Commissione Disciplinare per rispondere ad alcune accuse mosse dai genitori di un alunno coinvolto nella rissa con Ilgaz, Aydos ed il rosso stesso. Provocato dal padre del ragazzo, Ates perde le staffe ed i suoi fratellastri vengono sospesi per una settimana. Successivamente, nel corso di una vacanza organizzata con i bambini, i due protagonisti si riavvicinano, tuttavia stabiliscono che la cosa migliore da fare sia tenere a bada gli impulsi. Al contempo, in azienda, Bige si sta facendo delle domande sulla nuova collezione disegnata da Fusun, e confronta i suoi bozzetti con quelli di Julide Arcali.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì ed anche di domenica su Canale 5 a partire dalle 17:00.