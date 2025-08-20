TGCom24
Irene Sangermano

Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 25 al 29 agosto 2025: Halit trascorre una notte con Ender!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di questa avvincente soap opera turca, Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà dal 25 al 29 agosto 2025 .

Lunedì 25 agosto 2025

Durante la festa scoppia lo scandalo e Zeynep sparisce suscitando forti preoccupazioni in Alihan e Yildiz. Quest’ultima chiede aiuto al marito per ritrovare la sorella, ma Halit le suggerisce di rivolgersi a Kemal. Yildiz riesce finalmente a ritrovare Zeynep. La ragazza è tormentata dai sensi di colpa e prova a chiedere perdono a Cem.

Martedì 26 agosto 2025

Mentre Halit teme che l’accaduto possa compromettere l’intera famiglia, Ender sfrutta la situazione per separarlo da Yildiz, coinvolgendo a loro insaputa anche Zerrin e Zehra. Zeynep, intanto, cerca di tenere a distanza Alihan. Nel frattempo, nonostante la delusione, Cem dimostra decide di restare accanto a Zeynep come amico vedendola molto scossa.

Mercoledì 27 agosto 2025

Sempre più sospettosa dei comportamenti di Halit e della sua vicinanza con Defne, Yildiz viene rincuorata dall’invito per una cena romantica organizzata dal marito. Mentre i dubbi rimangono sospesi, Ender coinvolge Kemal per spiare l’ex marito ma nasce uno scontro con Defne, dovuto a vecchie gelosie. Nel frattempo Emir chiede un lavoro ad Alihan, che lo assume imponendogli regole rigide, mentre Zerrin mette in guardia Zeynep: l’emotività di Alihan è a dir poco instabile.

Giovedì 28 agosto 2025

Ender orchestra un incontro tra Zehra e Osman, un noto seduttore, ma Halit scopre tutto e la costringe a interrompere i rapporti con lui. Nonostante tutto, Ender riesce comunque a siglare un accordo che favorisce le aziende dell’ex marito, l’ennesima mossa per riconquistarlo. Alihan vuole far cambiare idea a Zeynep ma lei non vuole saperne nulla. Intanto, Defne vuole sedurre Halit e cerca di separalo da Yildiz rivelandoli che la moglie usava la carta di credito per sottrargli denaro. Scoppia una discussione e Halit si rifugia in albergo dove passa una notte insieme ad Ender. Disperata, Yildiz confida a Zeynep di voler dimostrare la propria indipendenza trovando un lavoro e Kemal l’aiuta inaspettatamente.

Venerdì 29 agosto 2025

Emir resta colpito da Lila, ma Zeynep e Caner lo dissuadono a cedere a questa storia impossibile. Nel frattempo, Caner approfitta della situazione per avvicinarsi a Zeynep mentre Hira propone a Zeynep un’uscita per distrarsi, a cui si aggiungono Emir e Caner, e forse anche il ragazzo che interessa a Hira!

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.

