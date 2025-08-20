Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 25 al 29 agosto 2025: Halit trascorre una notte con Ender!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame delle puntate della soap opera turca Forbidden Fruit in onda dal 25 al 29 agosto 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà nei sorprendenti episodi della settimana prossima!

Lunedì 25 agosto 2025

Durante la festa scoppia lo scandalo e Zeynep sparisce suscitando forti preoccupazioni in Alihan e Yildiz. Quest’ultima chiede aiuto al marito per ritrovare la sorella, ma Halit le suggerisce di rivolgersi a Kemal. Yildiz riesce finalmente a ritrovare Zeynep. La ragazza è tormentata dai sensi di colpa e prova a chiedere perdono a Cem.

Martedì 26 agosto 2025

Mentre Halit teme che l’accaduto possa compromettere l’intera famiglia, Ender sfrutta la situazione per separarlo da Yildiz, coinvolgendo a loro insaputa anche Zerrin e Zehra. Zeynep, intanto, cerca di tenere a distanza Alihan. Nel frattempo, nonostante la delusione, Cem dimostra decide di restare accanto a Zeynep come amico vedendola molto scossa.

Mercoledì 27 agosto 2025

Sempre più sospettosa dei comportamenti di Halit e della sua vicinanza con Defne, Yildiz viene rincuorata dall’invito per una cena romantica organizzata dal marito. Mentre i dubbi rimangono sospesi, Ender coinvolge Kemal per spiare l’ex marito ma nasce uno scontro con Defne, dovuto a vecchie gelosie. Nel frattempo Emir chiede un lavoro ad Alihan, che lo assume imponendogli regole rigide, mentre Zerrin mette in guardia Zeynep: l’emotività di Alihan è a dir poco instabile.

Giovedì 28 agosto 2025

Ender orchestra un incontro tra Zehra e Osman, un noto seduttore, ma Halit scopre tutto e la costringe a interrompere i rapporti con lui. Nonostante tutto, Ender riesce comunque a siglare un accordo che favorisce le aziende dell’ex marito, l’ennesima mossa per riconquistarlo. Alihan vuole far cambiare idea a Zeynep ma lei non vuole saperne nulla. Intanto, Defne vuole sedurre Halit e cerca di separalo da Yildiz rivelandoli che la moglie usava la carta di credito per sottrargli denaro. Scoppia una discussione e Halit si rifugia in albergo dove passa una notte insieme ad Ender. Disperata, Yildiz confida a Zeynep di voler dimostrare la propria indipendenza trovando un lavoro e Kemal l’aiuta inaspettatamente.

Venerdì 29 agosto 2025

Emir resta colpito da Lila, ma Zeynep e Caner lo dissuadono a cedere a questa storia impossibile. Nel frattempo, Caner approfitta della situazione per avvicinarsi a Zeynep mentre Hira propone a Zeynep un’uscita per distrarsi, a cui si aggiungono Emir e Caner, e forse anche il ragazzo che interessa a Hira!

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.