Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 agosto 2025: Hope tira fuori gli artigli e ammutolisce Brooke!

Silvia Farris

Vediamo le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 25 agosto 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 Hope gelerà Brooke ancora una volta e nonostante la sua confessione difenderà Thomas.

La confessione di Thomas ha sconvolto Hope ma non tanto da portarla a lasciarsi condizionare dalle parole di Finn, Liam e nemmeno di Brooke. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 25 agosto 2025, alle ore 14.00 su Canale5, la giovane Logan affronterà di nuovo l’argomento Thomas Forrester con sua madre e sarà stufa di doverle ancora una volta spiegare di voler fare di testa sua e di non voler più avere paura delle sue azioni. Hope gelerà Brooke e le confesserà che la sua relazione con lo stilista le sta portando gioia e forse, in futuro, tra loro le cose si faranno ancora più serie. Intanto alla maison di moda, Ridge si congratulerà con suo figlio per tutti i progressi che ha fatto e per essere diventato un uomo nuovo. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 25 agosto 2025: Brooke in ansia per Hope… ora ancora di più

Hope trema e dopo la confessione di Thomas ha bisogno di tempo per pensare. Brooke si è accorta subito che qualcosa la turba. La Logan è arrivata allo chalet da sua figlia e ha capito immediatamente che, poco prima, qualcosa di terribile si è svolto sotto quel tetto. La sua giovane rampolla non ha avuto alcun problema nel spiegarle di avere avuto una conversazione spiacevole con il Forrester e di essere venuta a conoscenza di un dettaglio che l’ha turbata. Brooke approfitterà di questa rivelazione per tornare a picchiar duro contro il suo figliastro. Chiederà alla sua bambina di troncare ogni relazione con Thomas e di non farsi più condizionare da lui e dalle sue finte promesse. Ma anche stavolta le sue saranno parole al vento.

Hope zittisce Brooke… di nuovo! Ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Hope non sopporterà che sua madre metta di nuovo il becco in affari che lei sente essere solo suoi. Nessuno deve intromettersi nelle sue decisioni anche se queste possono sembrare – agli altri – sbagliate. Lei è convinta di quello che sta facendo e deve solo calmarsi. Certo Thomas le ha nascosto un bel segreto ma è anche vero che ora è stato sincero, dimostrando quello che ha sempre detto, ovvero di essere un uomo diverso, cambiato rispetto al passato. E questo a lei basta per non puntargli più il dito contro, come invece sta continuando a fare sua madre. Hope ribadirà a Brooke di voler fare a modo suo e la gelerà dicendole che, in futuro, il rapporto tra lei e il rampollo di Ridge potrebbe cambiare. Nel farlo giocherà con la catenina con l’anello che porta al collo, lasciando presagire che abbia intenzione di dire di sì a Thomas.

Vi anticipiamo – attenzione è uno spoiler – che la giovane non prenderà mai la decisione che millanterà davanti alla sua mamma.

Beautiful: Ridge si congratula con Thomas

Mentre Hope dovrà tenere a bada Brooke, alla Forrester Ridge sarà molto contento di come si sta comportando Thomas. Il Forrester si complimenterà con suo figlio per come sta gestendo le cose con la Logan e per il fatto che non le stia mettendo fretta. Lo stilista riconoscerà i meriti del suo primogenito e gli confesserà di aver ormai dimenticato gli errori del suo passato e tutto questo grazie al suo impegno per diventare una persona nuova, un uomo meritevole di rispetto, un grande professionista e un buon padre.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 31 agosto 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
