Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 agosto 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 27 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 agosto 2024 - Hope sarà davvero contenta di come stanno procedendo i lavori sulla sua nuova collezione. La Logan, dopo aver riunito tutto il suo team, loderà il grande impegno di tutti, soprattutto quello di Thomas che è diventato un’altra persona e sta dimostrando, giorno dopo giorno, di essere cambiato e di aver a cuore solo il bene dell’azienda. Queste lodi faranno sorgere in Brooke nuovi dubbi e preoccupazioni. La bionda, capendo che sua figlia ha i sentimenti più che confusi, la rimetterà in guardia. Intanto Liam, dopo aver a lungo parlato con Wyatt di Thomas, deciderà di confidare le sue perplessità anche a Steffy. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 agosto 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 27 agosto 2024 - la famiglia di Ozan è terribilmente preoccupata per lui. Vildan, Onder e Nihan sanno bene che Ozan non riuscirà a sopravvivere a lungo alla dura realtà carceraria: è troppo fragile psicologicamente. Tutti loro temono il peggio. Anche Zeynep pare molto in ansia per la situazione in cui si trova il marito. Tuttavia, Kemal non è del tutto convinto della sincerità della sorella. In più, riflettendoci bene, l'ingegnere sta cominciando a sospettare che dietro questo rocambolesco tentativo di fuga di Ozan e Zeynep ci sia lo zampino di Emir... Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 27 agosto 2024 - Ilyas ha piazzato una bomba sotto l'automobile dei Soykan perché determinato a farli fuori tutti. D'altra parte, la sola in gravi condizioni in seguito all'esplosione è Aysel, compagna di Cihan in dolce attesa. Purtroppo, la sua vita e quella del bebè che portava in grembo erano appese ad un filo, che ora viene reciso: Aysel ed il bambino muoiono in ospedale. Il primogenito dei Soykan è distrutto dal dolore! Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 agosto 2024 - Manuel accetterà la richiesta di suo padre di aiutare suo cugino. Il giovane sceglierà di cedere a Curro il suo titolo di Barone de Linaja, che il loro nonno aveva affidato a lui. Per il giovane marchesino non sarà per nulla difficile fare questa rinuncia. Non solo permetterà al suo amato parente di ottenere la libertà che cerca ma si libererà lui stesso di un altro grande peso. Intanto Simona spererà che suo figlio le scriva al più presto in risposta alla sua lettera mentre Catalina, finalmente di nuovo in piedi, chiederà a Don Romulo di accompagnarla a fare una passeggiata, nel corso della quale lo ringrazierà per averle salvato la vita e gli regalerà una preziosa penna appartenuta a suo fratello Tomas. Qui la trama completa de La Promessa.

