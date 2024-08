Beautiful Anticipazioni Puntate dal 25 al 31 agosto 2024: Brooke rifiuta Hollis, Hope pensa a Thomas

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 25 al 31 agosto 2024. Ecco cosa accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame delle puntate di Beautiful in onda su Canale5 dal 25 al 31 agosto 2024, alle ore 13.45 dal lunedì al sabato e la domenica alle ore 14.00. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: ecco il video riassunto delle trame delle puntate dal 25 al 31 agosto 2024

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate di Beautiful in onda dal 25 al 31 agosto 2024 e poi leggi le Anticipazioni Complete degli episodi della Soap di Canale5.

Beautiful Anticipazioni settimanali: ecco cosa succederà da domenica 25 agosto 2024 a sabato 31 agosto 2024

Le puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 25 al 31 agosto 2024 vedono Hope ancora presa dalle sue fantasie su Thomas, che cerca di tenere a bada per il bene del suo matrimonio con Liam. Mentre Steffy si adopera per calmare Liam e assicurargli che Thomas è cambiato e che non c'è nulla con sua moglie, spinta anche da Hope che vuole assicurarsi che Liam non sospetti di nulla, Brooke rifiuta la proposta del cameriere Hollis nonostante l'insistenza di Taylor, mentre quest'ultima ha un confronto con Ridge. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap di Canale5.

Puntata in onda Domenica 25 agosto 2024

Brooke decide di parlare a Taylor della cena con Ridge per evitare frazioni tra loro, ma omette volontariamente la parte in cui è rimasta sola con il suo ex indossando solo lingerie. Sebbene ancora diffidente, la Hayes è felice per la confessione dell’amica e progetta di organizzare una cena tutti insieme con Ridge e i loro figli. Nel frattempo, la Logan vuole indagare sul rapporto tra Hope e Thomas temendo che la forte scenata che la figlia le ha fatto, accusandola di mettere davanti i suoi interessi e i suoi amori a discapito della famiglia, sia in realtà riflesso del turbamento che prova per il suo ex. Hope, tuttavia, la rassicura negando tutto mentre lei la invita a trascorrere più tempo possibile con Liam. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 25 agosto 2024.

Puntata in onda Lunedì 26 agosto 2024

Come annunciato, Taylor si reca alla Forrester per invitare Ridge ad una cena di famiglia ma non riesce a trattenere una frecciatina ai danni del suo ex, tirando in ballo la serata trascorsa con Brooke. La Hayes, nonostante la gelosia latente, ammette di essere felice del rapporto che è riuscita a costruire con l’amica e promette di volersi far perdonare la lunga assenza da casa dovuta agli anni di volontariato in Africa. Mentre continua a gonfie vele la collaborazione con Hope, Thomas confessa di volersi far perdonare da tutti e recuperare la fiducia persa a causa del suo comportamento passato, soprattutto nei confronti dell’ex moglie. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 26 agosto 2024.

Puntata in onda Martedì 27 agosto 2024

Il ritorno di Thomas come capo stilista della collezione “Hope for the Future” ha dato una nuova scossa al team e Hope riunisce tutti, compresi Zende e Paris che sembrano aver ritrovato la loro ispirazione. Thomas, dal canto suo, sembra essere davvero cambiato a livello personale oltre che maturato come stilista dal punto di vista creativo. Liam, tuttavia, non crede alle buone intenzioni di Thomas e confida le sue paure a Steffy. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 27 agosto 2024.

Puntata in onda Mercoledì 28 agosto 2024

Steffy e Liam hanno un confronto nel quale lei lo rassicura, ammettendo di aver voluto il ritorno di Thomas come capo creativo per la sua bravura e perché certa che sia realmente cambiato, altrimenti non avrebbe messo in pericolo tutti solo per aiutarlo in quanto suo fratello. Rimasti soli alla Forrester, Thomas e Hope hanno un lungo confronto sul loro rapporto e ammettono di essere felici per il ritrovato equilibrio, peccato che le fantasie della Logan non vogliano lasciarla in pace neppure in un momento del genere. Nel frattempo, continua il confronto tra Liam e Steffy la quale ammette che, pur nutrendo un affetto speciale per Thomas perché è suo fratello, non avrebbe insistito tanto per farlo tornare a lavorare con Hope se non fosse stata sicura delle sue buone intenzioni. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 28 agosto 2024.

Puntata in onda Giovedì 29 agosto 2024

Hope e Thomas continuano a collaborare alla nuova collezione della Forrester e tutto sembra andare a gonfie vele con l’approssimarsi del lancio. Hope, tuttavia, è ancora tormentata da fantasie legate all’infatuazione per il suo ex marito e non sa come porvi un freno. Brooke e Taylor si incontrano a “Il Giardino” per pranzare insieme la Hayes insiste affinché la Logan dia una seconda possibilità a Hollis, il cameriere che è tornato a farle la corte in cerca di un nuovo appuntamento. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 29 agosto 2024.

Puntata in onda Venerdì 30 agosto 2024

Liam e Thomas hanno un nuovo confronto alla Forrester e, sebbene questa volta i toni siano pacati, lo Spencer ribadisce di non fidarsi del rivale perché non crede nel suo cambiamento. Nel frattempo, Steffy rivela a Hope di aver parlato con Liam della situazione e le ricorda quanto sia fortunata ad avere un marito così amorevole dalla sua parte. Agitata per le fantasie che continua a nutrire, Hope chiede a Steffy di convincere Liam che Thomas non è un pericolo per la loro relazione. Spinta dalla Logan, Steffy incontra nuovamente Liam e gli ribadisce che la cooperazione tra Hope e Thomas è solamente sul piano professionale, tra loro non c’è nulla di romantico. Thomas, invece, vuole ringraziare come si deve Hope per averlo perdonato nonostante tutti i suoi errori, riprendendolo anche in azienda come stilista, e per il ruolo fondamentale che ha avuto con Douglas. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 30 agosto 2024.

Puntata in onda Sabato 31 agosto 2024

Hollis torna ad invitare Brooke per un appuntamento galante ma lei declina l’offerta ammettendo che, seppur trova attraente in cameriere, non ha intenzione di continuare a frequentarlo. Rimasta sola con Taylor, Brooke confessa di essere preoccupata per il suo rapporto con Hope dopo la recente scenata. È il giorno del compleanno di Steffy e Ridge organizza una festa a sorpresa alla Forrester, donandole delle foto di famiglia che racchiudono momenti felici e spensierati. Taylor festeggia con loro poi, rimasta sola con Ridge, confessa di essere tanto felice per la figlia che sono riusciti a crescere e per il suo carattere meraviglioso.

Steffy e Liam si incontrano a casa della Forrester e ripensano al loro matrimonio e a come abbiano trasformato il loro rapporto in profonda amicizia, legati dalla necessità di far crescere nel modo migliore la figlia Kelly. Poi Steffy passa la serata con Finn e insieme ripensano ai terribili momenti scatenati dalla presenza di Sheila, delle sofferenze patite dopo che lei ha sparato e alla felicità di ritrovarsi a Montecarlo per la loro seconda occasione di vita. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 31 agosto 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.