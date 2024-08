The Family Anticipazioni 27 agosto 2024: Cihan è distrutto, Aysel è morta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 27 agosto 2024 su Canale 5 rivelano che Cihan è a pezzi: Aysel è morta, e con lei il loro bambino...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 agosto 2024 alle 14:45, in seguito all'attacco di Ilyas alla villa dei Soykan, Aslan sta pianificando una vendetta implacabile. Intanto, Hulya, sotto pressione, è costretta a scegliere quale dei suoi due figli dovrà essere ucciso dal nemico. Cihan, invece, è disperato come non mai per la morte della sua compagna, Aysel, che tra l'altro aspettava un figlio da lui...

The Family Anticipazioni: Aslan contro Ilyas!

Aslan è impegnato nel tentativo di rafforzare la famiglia, in vista di una rappresaglia contro il suo nuovo acerrimo - e pericolosissimo - nemico, Ilyas. Il giovane era persino quasi arrivato a scoprire dove si trovi il nascondiglio dell'uomo, ma l'informatore, Sipsi, è stato gettato da un elicottero nella piscina della villa. Aslan, tuttavia, non si dà per vinto. Dopo l'attacco alla sua casa, il biondo è determinato come non mai a farla pagare ad Ilyas, tanto che sta continuando a pianificare una vendetta implacabile...

The Family Anticipazioni: Hulya fa la sua scelta...

Hulya è chiamata a compiere una scelta impossibile. Ilyas le ha già chiesto di scegliere quale dei suoi due figli maschi sacrificare, ed ora persino Ibrahim le ha consigliato di assecondarlo. Infatti, quest'ultimo si è reso conto del fatto che nessuno dei vecchi nemici di Yusuf si è schierato contro il potente malvivente; dunque, era evidente che fosse necessario permettere ad Ilyas, al quale hanno pur sempre ucciso un figlio, di pareggiare i conti. La signora, sotto pressione come non mai, si prepara a decidere chi tra Cihan ed Aslan preferisca sacrificare...

Aysel muore, nelle Anticipazioni di The Family del 27 agosto 2024

Ilyas ha piazzato una bomba sotto l'automobile dei Soykan perché determinato a farli fuori tutti. D'altra parte, la sola in gravi condizioni in seguito all'esplosione è Aysel, compagna di Cihan in dolce attesa. Purtroppo, la sua vita e quella del bebè che portava in grembo erano appese ad un filo, che ora viene reciso: Aysel ed il bambino muoiono in ospedale. Il primogenito dei Soykan è distrutto dal dolore!

