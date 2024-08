Beautiful, Anticipazioni Puntata del 27 agosto 2024: Hope entusiasta di Thomas ma Brooke la rimette in guardia dal Forrester!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 27 agosto 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Canale5 ci rivelano che Brooke capirà che Hope prova dei sentimenti per Thomas e cercherà di impedire il peggio.

Nella puntata di Beautiful in onda il 27 agosto 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Hope sarà davvero contenta di come stanno procedendo i lavori sulla sua nuova collezione. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan, dopo aver riunito tutto il suo team, loderà il grande impegno di tutti, soprattutto quello di Thomas che è diventato un’altra persona e sta dimostrando, giorno dopo giorno, di essere cambiato e di aver a cuore solo il bene dell’azienda. Queste lodi faranno sorgere in Brooke nuovi dubbi e preoccupazioni. La bionda, capendo che sua figlia ha i sentimenti più che confusi, la rimetterà in guardia. Intanto Liam, dopo aver a lungo parlato con Wyatt di Thomas, deciderà di confidare le sue perplessità anche a Steffy.

Beautiful Anticipazioni: Hope riunisce il team della Hope for the Future

Mentre Taylor inviterà Ridge a cena e si prenderà gioco di lui, non risparmiandosi frecciatine su Brooke, Hope riunirà tutto il team creativo della sua collezione. La ragazza chiamerà a raccolta Thomas, Zende e Paris, che si stanno impegnando moltissimo per rilanciare la sua collezione e rendere il nuovo anno fantastico. La Logan non potrebbe essere più soddisfatta di loro e la sua felicità sarà ben visibile. La ragazza sarà soprattutto fiera di come lei e Thomas abbiano ritrovato la sintonia e di come il ragazzo stia tenendo fede alle sue promesse di essere per lei una spalla sul lavoro e niente più. Ma le cose stanno per prendere una piega diversa e Brooke lo sa già.

Anticipazioni Beautiful: Brooke capisce che Hope è molto confusa

Lo scontro inaspettato accaduto tra lei e sua figlia, ha messo in guardia Brooke. La Logan ne è certa, il matrimonio della figlia è in pericolo e stavolta la colpa non è di Thomas ma della sua stessa bambina. La bionda si renderà conto che la giovane direttrice della Hope for the Future prova dei sentimenti contrastanti per il Forrester e che il grande aiuto che questi le sta dando con la sua linea e le ultime litigare con Liam, l’hanno portata a essere molto confusa. Brooke spererà che Hope si riprenda presto e le consiglierà di non lasciarsi condizionare dalle sue idee confuse. Deve salvaguardare il suo matrimonio e il suo rapporto con lo Spencer, con cui dovrà trovare un punto di incontro ma soprattutto dovrà convincerlo di non dover più temere per la loro stabilità famigliare.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam ha bisogno dell’aiuto di Steffy

Brooke spererà che Hope appiani le sue divergenze con Liam e che non si lasci condizionare dalle ultime incomprensioni con il marito. La bionda cercherà di convincere la figlia a trovare un punto di incontro con il consorte e a non lasciare che Thomas si intrometta nel suo matrimonio, volente o nolente. L’ex moglie di Ridge capirà perfettamente che suo genero è arrabbiato e deluso ma soprattutto che, come lei, non si fida totalmente dello stilista. E come dargli torto dopo le ultime vicende che hanno rischiato di fare molto male alla loro famiglia. Il figlio di Bill, dopo aver a lungo parlato con Wyatt, cercherà il sostegno di Steffy, a cui rivelerà tutti i suoi dubbi e le sue incertezze, speranzoso che la Forrester controlli a vista sia sua fratello che la sua sorellastra.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 31 agosto 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.