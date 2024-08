The Family Anticipazioni Puntate dal 26 al 30 agosto 2024: Aslan uccide Ilyas e scopre che Cihan non è suo fratello!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della soap opera turca The Family in onda dal 26 al 30 agosto 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca con protagonista l'attore che prestava il volto a Cesur di Brave and Beautiful, Kivanc Tatlitug, The Family, in onda dal 26 al 30 agosto 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda lunedì 26 agosto 2024

Ibrahim, vedendo che i vecchi amici di Yusuf non prendono posizione contro Ilyas, consiglia a Hulya di consegnare a quest'ultimo uno dei suoi due figli maschi. Intanto, Devin, che ha appena scoperto di essere in dolce attesa, prova a parlarne con Aslan, però lui è troppo impegnato a rafforzare la famiglia in vista di una rappresaglia contro Ilyas, il quale, nel mentre, sta tentando di corrompere Ibrahim e Tolga insieme a Salih: li considera i punti deboli dei Soykan, vuole che passino dalla sua parte. Ekrem, invece, è ancora scosso dall'incidente sul balcone, e chiede a Yagmur di sposarlo. Nel frattempo, Aslan è sul punto di scoprire dove si trovi il nascondiglio di Ilyas, quando l'informatore, Sipsi, viene gettato da un elicottero nella piscina della villa.

Puntata in onda martedì 27 agosto 2024

In seguito all'attacco di Ilyas alla villa dei Soykan, Aslan sta pianificando una vendetta implacabile. Intanto, Hulya, sotto pressione, è costretta a scegliere quale dei suoi due figli dovrà essere ucciso dal nemico. Cihan, invece, è disperato come non mai per la morte della sua compagna, Aysel, che tra l'altro aspettava un figlio da lui.

Puntata in onda mercoledì 28 agosto 2024

Le condizioni neurologiche di Seher peggiorano, e nonostante la sua confusione mentale, continua a fare riferimento ad un evento molto doloroso del passato dei Soykan. Intanto, Aslan, catturato da Ilyas, riesce a liberarsi grazie a Cihan e ad ucciderlo. Prima di morire, però, l'uomo menziona lo stesso misterioso evento citato dalla nonna. Ekrem e Yagmur, invece, decidono di convolare a nozze. Hulya non approva.

Puntata in onda giovedì 29 agosto 2024

Aslan scopre grazie ai risultati del DNA che Cihan non è suo fratello, e s'infuria con Hulya. Poi, decide persino di lasciare l'attività di famiglia, cedendo il comando proprio a Cihan: lui vuole iniziare una nuova vita con Devin. Intanto, Cihan straccia i risultati del DNA, anche se in un secondo momento se ne pente e resta sconvolto dalla verità.

Puntata in onda venerdì 30 agosto 2024

Cihan scopre la verità sul suo passato con un video. Furioso, si reca da Devin, la quale si vede costretta ad interrompere le loro sedute. Intanto, Ekrem rompe il fidanzamento con Yagmur a causa della disapprovazione della sua famiglia per il passato dell'amata. Per Aslan, invece, è giunto il momento della resa dei conti finale: il fratellastro si sta recando alla villa proprio per affrontarlo.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.