Endless Love Anticipazioni 27 agosto 2024: Nihan in ospedale, Ozan in carcere!

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 27 agosto 2024 su Canale 5 rivelano che Nihan viene ricoverata in ospedale, mentre Ozan viene portato nella sua cella...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci sorprenderanno. Nell'episodio in onda il 27 agosto 2024, alle 14:10, al termine del rito degli anelli, Nihan è svenuta. Quest’ultima viene ricoverata d’urgenza in ospedale, mentre Ozan, che è stato arrestato, ha una crisi di panico mentre viene condotto in cella. Qui, per fortuna, viene accolto amichevolmente dagli altri detenuti. Intanto, Kemal inizia a sospettare che dietro la fuga rocambolesca di Zeynep e di suo marito ci sia lo zampino di Emir...

Endless Love Anticipazioni: Nihan scopre di non essere incinta...

Dopo aver letto la lettera piena d'amore che anni prima le aveva scritto Kemal, Nihan si asciuga gli occhi pieni di lacrime e torna alla festa. Qui, al momento del rito degli anelli, che ufficializza il fidanzamento tra l'ingegnere ed Asu, la pittrice accusa un malore. La Sezin si accascia a terra, ed Emir e Leyla, spaventati, le prestano immediatamente soccorso. I due l'accompagnano in ospedale, dove la Sezin viene ricoverata. Una volta che si è ripresa, quest'ultima chiede al dottore se siano pronti i risultati delle analisi che aveva fatto per fugare ogni dubbio; il medico, però, le fa sapere che non è incinta come credeva...

Endless Love Anticipazioni: Ozan in prigione!

Tarik ha accompagnato Ozan e Zeynep al molo, come Emir gli aveva ordinato. I coniugi erano convinti che presto avrebbero cominciato una nuova vita altrove con il loro figlioletto in arrivo, ma, purtroppo, le cose sono andate molto diversamente. La polizia ha stanato e fermato il giovane al quale era stato vietato di lasciare il Paese, dato che era in attesa di processo per l'omicidio della povera Linda; così, Ozan è finito in manette, ed ora sta avendo una crisi di panico mentre viene condotto nella sua cella. Per fortuna, gli altri detenuti sembrano prenderlo in simpatia...

Kemal sospetta di Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 27 agosto 2024

La famiglia di Ozan è terribilmente preoccupata per lui. Vildan, Onder e Nihan sanno bene che Ozan non riuscirà a sopravvivere a lungo alla dura realtà carceraria: è troppo fragile psicologicamente. Tutti loro temono il peggio. Anche Zeynep pare molto in ansia per la situazione in cui si trova il marito. Tuttavia, Kemal non è del tutto convinto della sincerità della sorella. In più, riflettendoci bene, l'ingegnere sta cominciando a sospettare che dietro questo rocambolesco tentativo di fuga di Ozan e Zeynep ci sia lo zampino di Emir...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 26 al 30 agosto 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.