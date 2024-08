La Promessa Anticipazioni dal 25 al 31 agosto 2024: Manuel rinuncia al suo titolo a favore di Curro. Sarà lui il nuovo barone

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de La Promessa e scopriamo cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 25 al 31 agosto 2024. Ecco le Trame episodio dopo episodio.

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa in onda dal 25 al 31 agosto 2024. Gli episodi andranno in onda, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 15.45, subito dopo The Family mentre il sabato e domenica alle 15.30.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 25 al 31 agosto 2024

Nelle puntate de La Promessa in onda dal 25 al 31 agosto 2024, vedremo Manuel rinunciare al suo titolo di barone de Linaja per concederlo a Curro. Intanto Feliciano rivelerà a tutti che Petra è sua madre mentre Catalina, ripresasi, cercherà di partire con Pelayo. Il conte si rifiuterà di farlo e sia lui che Jeronimo finiranno nel mirino di Margarita, convinta che i due stiano macchinando qualcosa. Mauro lascerà la tenuta per cominciare un nuovo lavoro mentre Leonor farà ritorno a casa. Abel scoprirà Jana e Manuel mentre si baciano mentre Maria scomparirà nel nulla, lasciando la servitù in ansia.

Puntata di Domenica 25 agosto 2024

Feliciano decide di essere sincero con i suoi colleghi e confessa loro che Petra è sua madre. La domestica, dopo che la verità è stata svelata, cerca di non incontrare nessuno. Maria è riuscita a dire a Lope di non essere innamorata di lui e non vede l’ora di dire a Salvador di aver capito di amare lui. Catalina sta meglio e Don Alonso, rincuorato, vuole capire perché l’autista che doveva portare l’ossigeno alla figlia, ci abbia messo così tanto. Il marchese non può però nemmeno incontrarlo, visto che Cruz ha già provveduto a licenziarlo. Manuel teme che i freni siano stati manomessi. Cruz spera che la notizia della partenza di Jimena non faccia il giro dei suoi amici ma Margarita è più che convinta che presto tutti sapranno. Jana e Manuel continuano a incontrarsi ma Abel non sopporta che la cameriera abbia rotto con lui. Don Lorenzo insiste perché Curro intraprenda la carriera militare. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 25 agosto 2024

Puntata di Lunedì 26 agosto 2024

Curro continua a dire di non al padre e minaccia che se insisterà ancora, rinuncerà per sempre al titolo di Conte de La Mata e al suo cognome. Manuel chiede a Pelayo di raccontargli cosa sia successo con i freni, convinto che qualcuno lo abbia manomessi. Curro racconta a Don Alonso le liti con Lorenzo e le offese ricevute da quest’ultimo e il marchese sostiene il nipote nonostante sia piuttosto perplesso per la sua decisione di rinunciare la titolo. Manuel è deluso dall’aver creduto alla moglie e abbia rinunciato al sogno aeronautico a Milano. Jeronimo e Pelayo hanno paura di Maria, che è riuscita a entrare nel magazzino grazie alla chiave universale posseduta da Pia. Feliciano tiene lontano Petra e l’accusa di averlo solo manipolato mentre Carlos invia una lettera a Candela, che la legge a Simona. La cuoca chiede a Valentin notizie su suo figlio ma il giovane sembra non volerle rispondere. Don Alonso chiede a Manuel di rinunciare al titolo di barone di Linaja e di cedere il titolo a suo cugino Curro. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 26 agosto 2024

Puntata di Martedì 27 agosto 2024

Simona spera di ricevere presto una lettera da suo figlio mentre Catalina, ora perfettamente guarita, può tornare alla sua vita di tutti i giorni. La ragazza invita Romulo a fare una passeggiata e con l’occasione lo ringrazia per averle salvato la vita. La marchesina gli regala una penna appartenuta al suo amato fratello Tomas. Curro ha rinunciato al titolo di Conte de La Mata e Manuel, sotto consiglio del padre, gli propone di accettare quello di barone de Linaja, a cui lui rinuncerà volentieri per lui. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 27 agosto 2024

Puntata di Mercoledì 28 agosto 2024

Curro diventerà il nuovo barone di Linaja e tutti in famiglia sono contenti per lui, tranne Lorenzo e Cruz. Mauro rivela a Romulo, Feliciano e Martina di essere pronto a lasciare la tenuta per un nuovo lavoro. Sarà il maggiordomo dei Muniz. Salvador e Maria rivelano a Lope di aver deciso di fidanzarsi di nuovo mentre Margarita dice a Cruz che dietro la rinuncia di Manuel al titolo di barone, c’è la mano di Don Alonso. Abel, che ha tenuto d’occhio Jana per tutto questo tempo, le dice di averla vista baciare Manuel nell’hangar. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 28 agosto 2024

Puntata di Giovedì 29 agosto 2024

Abel rivela a Jana di aver scoperto la sua relazione segreta con Manuel. Il dottore li ha visti mentre si baciavano nell’hangar. Cruz, dopo essersi lamentata inutilmente, accetta che Curro diventi il nuovo barone de Linaja ma cosa le avrà fatto cambiare idea? Catalina organizza il suo viaggio con Pelayo e Don Alonso le dà il suo consenso, a patto però che Margarita vada con loro. Il Conte però non intende partire; ha infatti paura che i suoi affari con Jeronimo saltino e non può permetterlo, visto che la guerra sta per scoppiare e mr. Cavendish ha fatto un nuovo ordine di armi. Don Lorenzo chiede a Martina informazioni su Curro ma lei si rifiuta di risponderli. Leonor annuncia che tornerà a casa mentre Mauro lascia la tenuta, pronto a diventare il nuovo maggiordomo di un’altra dimora. Tutti i suoi amici, soprattutto Teresa, lo salutano commossi. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 29 agosto 2024

Puntata di Venerdì 30 agosto 2024

Maria è scomparsa nel nulla e tutti i domestici sono preoccupati. I marchesi si rifiutano però di chiamare la Guardia Civile e costringono la servitù a organizzare delle squadre di ricerca senza avvertire i signori. Don Romulo e Pia danno loro una mano. Cruz chiede a Pia informazioni su Feliciano. La marchesa vuole sapere se davvero il ragazzo sia il figlio di Petra ma la governante le risponde di no, mentendo. Poco dopo Pia informa la cameriera delle indagini della nobile e la domestica si stupisce che la sua nemica abbia protetto il suo segreto. Catalina dice a Pelayo che avrebbe tanto voluto partire ma lui le ribadisce che la loro presenza nella tenuta è fondamentale per controllare il business delle marmellate. Il conte, dopo aver parlato con Jeronimo, spinge la marchesina ad ampliare la produzione delle confetture, per mascherare il denaro sporco. Don Romulo, dopo la partenza di Mauro, deve riorganizzare il lavoro dei camerieri e dei valletti. Il maggiordomo nomina Salvador come primo valletto ma il giovane ha in mente solo Maria ed è talmente preoccupato per lei da non riuscire a godersi il momento. Manuel informa Curro che presto potranno ufficializzare il passaggio di nomine e lui sarà a tutti gli effetti il barone de Linaja. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 30 agosto 2024

Puntata di Sabato 31 agosto 2024

Manuel aiuta Curro e lo difende da Cruz mentre Margarita rivela a Don Lorenzo di sospettare di Pelayo e Jeronimo, che per lei stanno macchinando qualcosa. La donna rivela di averli visti con una valigetta piena di soldi e convince il conte ad allearsi con lei per scoprire cosa stiano combinando i due. Abel dice ai marchesi di aver visto Jimena molto debilitata e debole. Suggerisce quindi a Manuel di andarla a trovare. Il ragazzo si rifiuta ma dopo un acceso confronto con i genitori, sembra che Don Alonso riesca a convincerlo. Il marchese promette di impedire che Cruz intralci le ricerche di Maria. Leonor è tornata alla tenuta e tutti sono contenti del suo rientro a casa mentre Pia impone ai domestici di smetterla di fare commenti su Petra e Feliciano. Salvador, ora primo valletto, finisce per combinare una serie di guai e lo fa prima con Manuel e poi, in maniera più grave, con Don Alonso. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 31 agosto 2024

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.