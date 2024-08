Endless Love Anticipazioni Puntate dal 26 al 30 agosto 2024: Nihan incinta, Ozan in carcere, Emir in fin di vita!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 26 al 30 agosto 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 26 al 30 agosto 2024 su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che questa settimana la soap verrà trasmessa anche in seconda serata venerdì 30 agosto; infatti, vedremo una puntata speciale, con l'ultimo episodio della prima stagione ed il primo della seconda. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 26 agosto 2024

Nihan si allontana dalla festa. La giovane porta con sé una lettera che Kemal le aveva consegnato anni prima, chiedendole di leggerla solo nel caso in cui un giorno lui avesse rinunciato al loro amore. La Sezin, leggendo le parole piene d'amore del Soydere, scoppia a piangere. Dopodiché, al termine del rito degli anelli, che ufficializza il fidanzamento tra l'ingegnere ed Asu, la pittrice accusa un malore. Intanto, Tarik esegue gli ordini di Emir e conduce Ozan e Zeynep al molo.

Puntata in onda Martedì 27 agosto 2024

Al termine del rito degli anelli, Nihan è svenuta. Quest’ultima viene ricoverata d’urgenza in ospedale, mentre Ozan, che è stato arrestato, ha una crisi di panico mentre viene condotto in cella. Qui, per fortuna, viene accolto amichevolmente dagli altri detenuti. Intanto, Kemal inizia a sospettare che dietro la fuga rocambolesca di Zeynep e di suo marito ci sia lo zampino di Emir.

Puntata in onda Mercoledì 28 agosto 2024

Emir ed Asu si ritrovano al capezzale della loro povera madre, Mujgan. La ragazza respinge ogni tentativo di avvicinamento del fratello. Tuttavia, una sconvolgente rivelazione di Emir li porterà a prendere una decisione condivisa. Intanto, Nihan e Kemal si stanno scontrando ed accusando a vicenda: lei gli attribuisce la colpa dell’arresto di Ozan, mentre lui di aver ceduto ad Emir.

Puntata in onda Giovedì 29 agosto 2024

Emir si accorda con un dottore affinché possa far abortire Nihan senza che lei se ne accorga. La Sezin viene sedata e, è in stato di incoscienza, e viene preparata per un intervento chirurgico, quando improvvisamente lo spregevole marito ci ripensa. Intanto, Ozan è ancora in carcere, e le sue condizioni psicologiche sembrano peggiorare sempre di più. La sua famiglia è seriamente preoccupata, come Zeynep. Tuttavia, Kemal non pare crederle.

Puntata in onda Venerdì 30 agosto 2024

Zeynep non fa che dargli delle risposte reticenti riguardo ad Emir, pertanto Kemal decide di contattare un hacker per recuperare i messaggi cancellati dal telefono della sorella. Leggendoli, l'ingegnere scoprirà che effettivamente Zeynep aveva una relazione clandestina con il suo acerrimo nemico. Intanto, Galip chiede ad Asu d’incontrarsi; durante il loro appuntamento, lui le rivolge molte domandi personali in merito alla sua famiglia. La giovane intuisce che Galip conosca la sua vera identità. Emir, invece, decide che è giunto il momento di uccidere il Soydere. L'imprenditore ordina a Tufan di farlo fuori.

Puntata Serale in onda Venerdì 30 agosto 2024

Kemal, ormai a conoscenza della tresca tra Zeynep ed Emir, chiede alla sorella d’incontrarsi perché pretende una confessione. La loro conversazione spingerà l’ingegnere a raggiungere in tutta fretta dall’acerrimo nemico per mettere un punto a tutta questa storia. Il Soydere non sa però che Emir ha già ordinato a Tufan di ucciderlo. Intanto, Tarik cade nella trappola del suo malvagio capo, convolando a nozze con Banu in gran segreto. Galip, invece, ha il forte sospetto che Asu sia sua figlia; così scova Hakki e si dice pronto ad usare la violenza: vuole la verità a tutti i costi. Nel frattempo, Ozan, ancora in carcere, riceve un pacco anonimo; al suo interno ci sono delle foto che ritraggono Zeynep ed Emir che si baciano. In seguito, Emir, in fin di vita, subisce un delicato intervento chirurgico, mentre Nihan si dirige in ospedale, dove si trova Ozan, per portarlo via con sé. Qui, però, trova soltanto Vildan che, in stato confusionale, tiene la fede di Onder tra le mani. Intanto, Kemal si trova in tribunale, dove sta per arrivare la pittrice come testimone dell’accusa: lo ritiene il responsabile di tutte le tragedie che le sono capitate. L’ingegnere viene condotto in carcere in attesa di processo.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10, e venerdì anche alle 21:20.