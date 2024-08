The Family Anticipazioni 23 agosto 2024: Devin incinta, Aysel in fin di vita!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 23 agosto 2024 su Canale 5 rivelano che Aysel è in terapia intensiva a causa dell'esplosione della bomba, mentre Devin scopre di essere incinta!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 agosto 2024, anche questa settimana eccezionalmente alle 14:10, l'esplosione della bomba provoca dei feriti, ed i Soykan si ritrovano in ospedale. Aysel è in terapia intensiva, e c'è il forte rischio che possa perdere il bambino che porta in grembo. Intanto, Aslan e Cihan stanno cercando il modo migliore per vendicarsi di Ilyas, sicuri che ci sia lui dietro l'attentato che hanno subito. Così, i fratelli decidono di sfruttare un infiltrato nel suo quartiere, ma riescono solo a trovare e a far fuori Gokhan. Devin, invece, scopre di essere in dolce attesa, mentre Ilyas invia un ultimatum a Hulya...

The Family Anticipazioni: Ilyas pronto ad uccidere i Soykan!

Ilyas sta per dimostrare che è un uomo di parola, e che con lui non si può affatto scherzare: sta per dare seguito alle sue minacce. La famiglia Soykan sta per raggiungere il cimitero per rendere omaggio al defunto Yusuf, dato che è l'anniversario della sua morte. A questo punto, però, come previsto, due poliziotti bussano alla porta della villa, poiché stanno conducendo le indagini sull'omicidio di Atilla. Intanto, Ilyas sta facendo installare una bomba su una delle automobili dei Soykan, pianificando di farla esplodere proprio durante la loro visita alla lapide di Yusuf...

The Family Anticipazioni: Aysel in fin di vita!

L'esplosione della bomba piazzata da Ilyas su una delle automobili dei Soykan provoca dei feriti, ed infatti l'intera famiglia si ritrova in ospedale. In particolar modo, chi rischia davvero è Aysel, la compagna di Cihan in dolce attesa. Quest'ultimo aveva appena annunciato che stava per diventare padre, ma ora Aysel, in terapia intensiva, potrebbe perdere il bambino che porta in grembo...

Devin è incinta, nelle Anticipazioni di The Family del 23 agosto 2024

Aslan e Cihan sono furibondi. Ilyas ha attentato alle loro vite, ed il secondo potrebbe dover presto dire addio alla compagna e al figlioletto. Insieme, i due stanno cercando il modo migliore per farla pagare al loro nemico. Pertanto, Aslan e Cihan giungono alla conclusione di dover fare un tentativo sfruttando un infiltrato nel suo quartiere, ma, purtroppo, fanno un buco nell'acqua: riescono soltanto a trovare e far fuori Gokhan. Intanto, Devin sta per fare una scoperta che potrebbe ribaltare tutte le carte in tavola: è incinta. Nel mentre, Ilyas invia a Hulya un ultimatum...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.