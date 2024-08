La Promessa Anticipazioni 27 agosto 2024: Manuel cede a Curro il suo titolo... quello di Barone de Linaja!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 27 agosto 2024. Nell'episodio della Soap Manuel cederà a Curro il suo titolo. Il fratello di Jana sarà il nuovo barone de Linaja. Catalina intanto ringrazierà Don Romulo per averle salvato la vita.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 27 agosto 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Manuel accetterà la richiesta di suo padre di aiutare suo cugino. Il giovane sceglierà di cedere a Curro il suo titolo di Barone de Linaja, che il loro nonno aveva affidato a lui. Per il giovane marchesino non sarà per nulla difficile fare questa rinuncia. Non solo permetterà al suo amato parente di ottenere la libertà che cerca ma si libererà lui stesso di un altro grande peso. Intanto Simona spererà che suo figlio le scriva al più presto in risposta alla sua lettera mentre Catalina, finalmente di nuovo in piedi, chiederà a Don Romulo di accompagnarla a fare una passeggiata, nel corso della quale lo ringrazierà per averle salvato la vita e gli regalerà una preziosa penna appartenuta a suo fratello Tomas.

La Promessa Anticipazioni: Manuel rinuncia al titolo di barone de Linaja per aiutare Curro

Curro ha rinunciato al suo titolo e Don Alonso, dopo aver ascoltato la confessione del nipote, ha trovato una soluzione per aiutarlo. Ha quindi chiesto a suo figlio un grande favore, convinto che Manuel – così come capiterà – non avrebbe avuto nulla in contrario. Il marchese ha domandato a suo figlio di rinunciare al titolo di Barone de Linaja e di concederlo al cugino, visto che lui erediterà il marchesato. Manuel sarà ben contento di dare retta al padre e di cedere al cugino un riconoscimento a cui lui non tiene particolarmente e quindi sarà entusiasta di vedere Curro sorridente davanti a questa novità.

Anticipazioni La Promessa: Simona riabbraccerà suo figlio?

Simona ha creduto sino all’ultimo che alla tenuta arrivasse suo figlio. Al suo posto è però arrivato Valentin, un suo amico. Il ragazzo è stato accolto a La Promessa con il patto di aiutare con i lavori domestici per pagarsi vitto e alloggio. Il giovane ha raccontato qualche informazione alla cuoca ma non è riuscito a calmare il desiderio della donna di rivedere il suo bambino e di potergli parlare di persona. Spererà quindi che Antonio le risponda al più presto alla sua lettera, desiderosa che il giovane possa perdonarla per quello che è successo tra loro in passato.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina ringrazia Don Romulo per averla salvata

Catalina si è ripresa. I brutti momenti sono passati anche se la ragazza è viva per miracolo. Se non fosse stato per Don Romulo, le fiamme l’avrebbero avvolta e uccisa. La marchesina è grata al maggiordomo, suo salvatore, e per dimostrargli tutta la sua gratitudine, gli chiederà di accompagnarla a fare una passeggiata. Durante il loro incontro, Catalina gli regalerà una preziosa penna appartenuta a Tomas, il suo amato fratello. Si tratterà di un gesto di grande stima e affetto, che emozionerà Romulo e rafforzerà il rapporto tra la figlia di Don Alonso e il buon capo domestico de La Promessa.

