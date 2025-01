Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 27 gennaio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 gennaio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 gennaio 2025 - Liam non si è fatto e non si farà intimidire dalle minacce di Finn. Lo spencer passerà al contrattacco del dottore e gli rivelerà quello che davvero pensa di lui. Lo accuserà di essere un irresponsabile e di aver messo in pericolo la vita di Steffy e di sua figlia Kelly, non stando attendo alle sue mosse e permettendo a Sheila di avvicinarsi alla sua famiglia. Il figlio di Bill picchierà duro e confesserà al rivale di essere ancora innamorato della Forrester e di non poter mai dimenticare i grandi sentimenti che li hanno uniti in passato e che, probabilmente, ancora li uniscono. Intanto la figlia di Ridge sarà alla Forrester e cercherà di mantenere la lucidità per poter lavorare. La giovane ha trovato sostegno in suo nonno e in suo padre, che le staranno sempre vicino e la proteggeranno. Dovrà però spiegare a Hope e Brooke, che arriveranno in quel momento, cosa stia succedendo e perché si sia trasferita a Villa Forrester... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 gennaio al 1° febbraio 2025.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 gennaio 2025

Nella puntata di Endless Love di oggi - 27 gennaio 2025 - Emir ha rapito Zeynep e la piccola Deniz. Una mattina, però, mentre lui è bloccato dal dolore alla gamba, la giovane tenta di fuggire con la nipotina; Emir le chiede gli antidolorifici, però Zeynep si rifiuta di portarglieli. Allora l'imprenditore s'infuria ancora di più, tanto che si mette ad escogitare un terribile piano di vendetta. Intanto, la polizia, guidata da Hakan e con l'aiuto di Kemal, sta facendo difficoltà a rintracciare il luogo in cui sia Zeynep che Deniz vengono tenute prigioniere... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 27 al 31 gennaio 2025.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 27 gennaio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 27 gennaio 2025 - Nesrin trama contro Zeynep, e Baris la osserva con sospetto. Intanto, la protagonista, che ha appena tenuto la sua prima riunione da amministratore delegato della Lotus Group, ha riscosso grande successo. Savas ed Emine, invece, stanno per avere una discussione, perché lei ha commesso un errore sul lavoro. Emine ritrova il buon umore all'arrivo di Nuh. L'avvocato sembra molto geloso del loro feeling, tanto che decide di andarsene... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 27 al 31 gennaio 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 27 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 gennaio 2025 - Cruz e Manuel rimarranno senza parole davanti a una decisione inaspettata di Blanca. La Palomar informerà tutti della sua imminente partenza. La ragazza ha deciso di lasciare la tenuta ma prima di farlo assicurerà a Jana il suo sostegno e la sua amicizia. Blanca si complimenterà anche per le sue nozze con Manuel ma la metterà pure in guardia da quello che potrebbe accadere. Intanto Catalina sarà una furia contro Don Lorenzo. Quello che le ha rivelato Pelayo non potrà rimanere impunito e si appresterà ad affrontare il conte, una volta per tutte. Martina non getterà la spugna e tenterà di convincere Curro a non partire per la guerra mentre Vera allontanerà Lope sempre di più facendo guadagnare campo a Santos, un uomo che diventerà per lei molto pericoloso. Maria invece starà per confessare a tutti la sua decisione: lascerà il suo lavoro o no? Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025 .