La Promessa Anticipazioni 27 gennaio 2025: Manuel e Cruz sconvolti da Blanca. La sua decisione li spiazza!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 27 gennaio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Blanca prende la sua decisione e lascia la tenuta. Manuel e Cruz rimangono senza parole.

Cruz e Manuel rimarranno senza parole davanti a una decisione inaspettata di Blanca. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 27 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, la Palomar informerà tutti della sua imminente partenza. La ragazza ha deciso di lasciare la tenuta ma prima di farlo assicurerà a Jana il suo sostegno e la sua amicizia. Blanca si complimenterà anche per le sue nozze con Manuel ma la metterà pure in guardia da quello che potrebbe accadere. Intanto Catalina sarà una furia contro Don Lorenzo. Quello che le ha rivelato Pelayo non potrà rimanere impunito e si appresterà ad affrontare il conte, una volta per tutte. Martina non getterà la spugna e tenterà di convincere Curro a non partire per la guerra mentre Vera allontanerà Lope sempre di più facendo guadagnare campo a Santos, un uomo che diventerà per lei molto pericoloso. Maria invece starà per confessare a tutti la sua decisione: lascerà il suo lavoro o no?

La Promessa Anticipazioni 27 gennaio 2025: Blanca se ne va!

Blanca è stata una fidata e amorevole consigliera sia per Manuel che per Jana. La ragazza è da tempo sostenitrice del loro amore e ha cercato di spingere i ragazzi a lottare per non perdersi. E grazie al suo sostengo che Manuel ha chiesto a Jana di sposarlo. Questa mossa ha lasciato senza parole la Palomar, che ha paura sia stata troppo avventata. Per questo si rivolgerà a Jana mettendola in guardia da possibili ritorsioni e cercherà di farle capire che dovrà stare molto più attenta da ora in poi. Ma la giovane avrà anche una notizia sconvolgente da dare, stavolta a tutti, marchesi compresi. Rivelerà di aver deciso di andarsene dalla tenuta e tornare ai suoi viaggi. Sarà una novità che lascerà Cruz senza parole – la marchesa crede che sia lei la donna che suo figlio ama – sia i suoi amici, che avrebbero voluto averla sempre accanto.

La Promessa Anticipazioni: Catalina pronta ad affrontare Don Lorenzo

Catalina ha chiesto aiuto a Pelayo, convinta che il giovane avesse a disposizione una grossa somma di denaro per salvare il business delle marmellate. Il conte le ha confessato di non possederla più e di averla data a Don Lorenzo. La giovane marchesina ha così scoperto di essere nel mirino del nobile da più tempo di quanto credesse e andrà su tutte le furie. Giurerà di farla pagare al Capitano e di farlo davanti a suo padre. Intanto Vera continuerà a mettersi sempre più nei guai con Santos e ad allontanare Lope.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Maria torna alla tenuta e ora?

Martina cercherà di convincere Curro a non partire per la guerra ma il ragazzo non la starà ad ascoltare. Dopo aver rivelato di non essere più innamorato di lei, il giovane ha confessato a Manuel di voler lasciare la tenuta per stare lontano dalla marchesina, che è stata per lui una grande delusione d’amore. Per questo non vorrà tornare indietro sui suoi passi e vorrà proseguire con le sue idee. Intanto Maria, fatto ritorno alla tenuta, dovrà rivelare qual è la sua decisione. Lascerà il servizio dai Lujàn e andrà a lavorare dai Duchi De Abrontes?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.