Beautiful, Anticipazioni Puntata del 27 gennaio 2025: Liam stronca le minacce di Finn e lo gela, "Amo Steffy da prima di te"!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda il 27 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 Liam si difende dalle minacce di Finn e gela il dottore rivelandogli di amare ancora Steffy e di non poterla mai e poi mai dimenticare.

Liam non si è fatto e non si farà intimidire dalle minacce di Finn. Nella puntata di Beautiful in onda il 27 gennaio 2025 alle ore 13.45 su Canale5, lo spencer passerà al contrattacco del dottore e gli rivelerà quello che davvero pensa di lui. Lo accuserà di essere un irresponsabile e di aver messo in pericolo la vita di Steffy e di sua figlia Kelly, non stando attendo alle sue mosse e permettendo a Sheila di avvicinarsi alla sua famiglia. Il figlio di Bill picchierà duro e confesserà al rivale di essere ancora innamorato della Forrester e di non poter mai dimenticare i grandi sentimenti che li hanno uniti in passato e che, probabilmente, ancora li uniscono. Intanto la figlia di Ridge sarà alla Forrester e cercherà di mantenere la lucidità per poter lavorare. La giovane ha trovato sostegno in suo nonno e in suo padre, che le staranno sempre vicino e la proteggeranno. Dovrà però spiegare a Hope e Brooke, che arriveranno in quel momento, cosa stia succedendo e perché si sia trasferita a Villa Forrester.

Beautiful Anticipazioni 27 gennaio 2025: Liam al contrattacco

Finn ha minacciato Liam ed è deciso a mettere il suo rivale in un angolo, una volta per tutte. Il dottore non ha sopportato che lo Spencer si sia permesso di mettere il becco nel suo matrimonio con Steffy e che lo abbia fatto con il chiaro intento di poter avere una chance con la Forrester. Il medico non ha dubbi che il figlio di Bill, ora che non sta più con Hope, voglia tornare alla carica con la sua ex moglie ma lui non glielo permetterà. Liam è però determinato più che mai e durante il faccia a faccia con il Finnegan non si lascerà minimamente spaventare. Il ragazzo picchierà duro con parole al vetriolo e rivelazioni scottanti, che renderanno il loro scontro ancora più duro. Ma sarà una di queste confessioni a far infuriare maggiormente il rampollo di Sheila.

Beautiful Anticipazioni: Liam confessa a Finn di amare ancora Steffy

Liam si scatenerà contro Finn. Il ragazzo picchierà duro contro il dottore e lo accuserà di essere il solo e unico responsabile di quello che è successo tra lui e Steffy. Ma l’accusa più pesante che gli muoverà sarà quella con la quale lo riterrà un patrigno inaffidabile. Per causa sua Kelly, sua figlia, è quasi morta e dovrebbe vergognarsi di quanto accaduto. A peggiorare la situazione ci si mette poi il suo abbraccio con Sheila e il fatto di aver detto alla moglie di dover essere grati alla Carter se la piccola è ancora tra loro. Insomma il medico si sta rivelando una persona da tenere d’occhio e molto pericolosa, come del resto lo è sua madre. Finnegan si difenderà ma rimarrà gelato quando il suo nemico – perché ormai Liam è diventato tale – gli confesserà di essere ancora innamorato di Steffy.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Liam pronto a difendere il suo amore per Steffy

Liam gelerà Finn confessandogli, senza pudore, di amare ancora Steffy e di non aver mai smesso di farlo. Lo Spencer, con questa dichiarazione, sfiderà apertamente il dottore, che immaginava sì un simile sentimento da parte del suo rivale ma di certo non pensava che potesse arrivare a dichiararlo così apertamente e senza vergogna. Il figlio di Bill calcherà la mano e dirà di non aver alcuna intenzione di farsi indietro. Il suo amore per la Forrester è nato ben prima che Finnegan arrivasse ed è indimenticabile. Sì perché non può in nessuno modo cancellare quei bellissimi sentimenti che hanno condiviso per anni e che rimarranno sempre impresse nel suo cuore.Finn non gradirà, ovviamente queste dichiarazioni, che lo fanno apparire come la seconda scelta e cercherà di mantenere la calma per evitare di farsi prendere dall’ira. Intanto Steffy sarà alla Forrester insieme a suo padre. La ragazza sta cercando di ritrovare un equilibrio, sebbene precario. Una volta che Brooke e Hope entreranno in ufficio sarà però costretta a ritornare sull’argomento, per spiegare alle due perché ha lasciato la sua casa ed è andata a vivere da suo nonno. Non sarà facile fare questa confessione ma non potrà mantenere a lungo il riserbo su questa faccenda.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 gennaio al 1° febbraio 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.