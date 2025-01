My Home My Destiny 2 Anticipazioni 27 gennaio 2025: Savas geloso di Emine e Nuh!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 27 gennaio 2025 su Canale 5: Savas si accorge del feeling che c'è tra Emine e Nuh, e non la prende molto bene...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 gennaio 2025 alle 16:50, Nesrin trama contro Zeynep, e Baris la osserva con sospetto. Intanto, la protagonista, che ha appena tenuto la sua prima riunione da amministratore delegato della Lotus Group, ha riscosso grande successo. Savas ed Emine, invece, stanno per avere una discussione, perché lei ha commesso un errore sul lavoro. Emine ritrova il buon umore all'arrivo di Nuh. L'avvocato sembra molto geloso del loro feeling, tanto che decide di andarsene...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris sospetta di Nesrin...

Nesrin sta intrattenendo una losca conversazione telefonica. Non appena si accorge che Baris è nei paraggi, la giovane cambia espressione e tono; tuttavia, l'avvocato continua a guardarla con sospetto. In effetti, Nesrin sta portando avanti il suo piano di vendetta contro Zeynep, la quale, all'oscuro di tutto, si sta godendo il suo successo. Zeynep ha appena tenuto la sua prima riunione nei panni di amministratore delegato della Lotus Group, ed è evidente che sia riuscita a fare breccia nei cuori dei dipendenti dell'azienda!

My Home My Destiny Anticipazioni: Emine e Savas discutono...

Savas sta guardando Emine con una certa intensità, e quest'ultima ha iniziato ad accorgersi di qualcosa. D'altra parte, tra i due sta per esplodere un'accesa lite. Savas si rende conto che Emine ha commesso un errore sul lavoro, e non esita neanche un istante a fronteggiarla con severità. Lei si scusa con fare stizzito, sottolineando che, purtroppo, non può fare di più di quanto già non faccia: in fin dei conti, lui ha sempre saputo che ha soltanto un diploma. Emine, allora, si alza e si allontana, lasciando Savas da solo e in preda allo sconforto...

Nuh arriva al ristorante per sistemare una lampadina, ed Emine, non appena lo vede, recupera un po' di buon umore. Lei lo aiuta, e lui comincia a scherzare; nel mentre, Savas li osserva da lontano, e, benché tenti di nasconderlo, è palesemente geloso. Proprio perché non riesce più a sopportare questa scena a cui sta assistendo, l'avvocato decide di tornare a casa. Ali Riza si preoccupa, mentre Emine coglie l'occasione per scambiare quattro chiacchiere con Nuh. Quest'ultimo la incoraggia a non mollare mai, nonostante le difficoltà, e la ragazza gli chiede di sfogarsi: si vede che sta soffrendo per la partenza di Cemile...

