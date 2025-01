Endless Love Anticipazioni 27 gennaio 2025: Emir ha dolori lancinanti, Zeynep lo lascia soffrire!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 27 gennaio 2025 alle 14.10, Emir ha rapito Zeynep e la piccola Deniz. Una mattina, però, mentre lui è bloccato dal dolore alla gamba, la giovane tenta di fuggire con la nipotina; Emir le chiede gli antidolorifici, però Zeynep si rifiuta di portarglieli. Allora l'imprenditore s'infuria ancora di più, tanto che si mette ad escogitare un terribile piano di vendetta. Intanto, la polizia, guidata da Hakan e con l'aiuto di Kemal, sta facendo difficoltà a rintracciare il luogo in cui sia Zeynep che Deniz vengono tenute prigioniere...

Endless Love Anticipazioni: Emir rapisce Deniz e Zeynep!

Emir ha colpito ancora, e stavolta ha messo a segno uno dei suoi colpi più terribili. Il giovane, con l'aiuto del suo tirapiedi, Baran, ha inscenato la sua fuga dalla Turchia. Infatti, Emir ha soltanto finto di lasciare il Paese: in verità era in agguato, pronto a mettere in atto il suo diabolico piano di vendetta. Non appena Kemal e Nihan sono usciti per concedersi una serata romantica al cinema, lo spregevole imprenditore si è intrufolato - di nuovo - in casa loro per rapire sia la piccola Deniz che Zeynep, la quale stava badando alla nipotina...

Endless Love Anticipazioni: Tutti sulle tracce di Emir...

Nella sala del cinema in cui erano presenti Kemal e Nihan, improvvisamente è saltata la corrente; poi, è stato proiettato sullo schermo un video in cui si vedeva Emir tenere in braccio Deniz. I due hanno capito subito che cosa stava succedendo, così sono rincasati in tutta fretta. Purtroppo, però, come previsto nella loro abitazione non c'era più traccia né della bambina né di Zeynep. Ora tutti sono alla disperata ricerca del fratello di Asu, e più di tutti Hakan ed i suoi poliziotti. Chi sarà in grado di trovarlo per primo?

Una mattina, Emir è bloccato dal dolore alla gamba. Quest'ultimo sta chiedendo a Zeynep di passargli subito il suo antidolorifico, ma lei si rifiuta di portarglielo: approfittando del momento, sta tentando di fuggire insieme alla piccola Deniz. Allora, Emir, già furioso, s'indispettisce ancora di più per l'oltraggio subito, tanto che si mette ad escogitare uno dei suoi temibili piani di vendetta. Nel mentre, la polizia, guidata come sempre dal commissario Hakan, sta ancora cercando di trovare il nascondiglio in cui Zeynep e sua nipote vengono tenute prigioniere; peccato che l'impresa sembri a dir poco impossibile...

