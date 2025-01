Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 7 gennaio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 7 gennaio 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 7 gennaio 2025 - Steffy si renderà subito conto che qualcosa non va in suo marito e che è stranamente poco turbato dalla scarcerazione di sua madre. In effetti il dottore è stato come stregato alla Carter e sembra davvero essere felice che il giudice abbia emesso la sentenza che l’ha definita una donna libera. La Forrester sarà piuttosto turbata da questa novità e si sentirà particolarmente a disagio. La giovane ancora non sa che Liam ha qualcosa da dirle e un video da mostrarle, che potrebbe cambiare per sempre la sua vita... Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 all'11 gennaio 2025.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 gennaio 2025

Nella puntata di Endless Love di oggi - 7 gennaio 2025 - Kemal e Nihan si trovano in tribunale, dove di lì a breve si verificherà l'udienza di divorzio tra lei ed Emir. Tuttavia, quest'ultimo è in ritardo, e questo mette sull'attenti la Sezin. Nonostante il contrattempo, tuttavia, alla fine il divorzio viene ufficializzato. La pittrice tira un sospiro di sollievo insieme all'amato, mentre Emir si prepara a mettere in atto il suo piano di vendetta. Intanto, Zeynep si reca in carcere per fare visita a Tarik. La giovane vuole assicurarsi che stia bene, ma soprattutto che riesca ad accettare che, in futuro, potrebbe dare avvio ad una relazione in piena regola con lo spregevole imprenditore. Infatti, Zeynep è convinta che, con la nascita del piccolo Poyraz, Emir cambierà tanto da arrivare al punto di voler deporre le armi contro Kemal. Sta di fatto che, in un secondo momento, il giovane accompagnerà la mora ad una visita di controllo; che Zeynep abbia ragione? Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 7 all'11 gennaio 2025.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 7 gennaio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 7 gennaio 2025 - dopo che Nesrin l'ha salvata, lei e Zeynep si mettono a chiacchierare in un bar. Questo incontro fortuito sembra tirare subito su di morale la protagonista, poiché è felice del feeling che c'è tra loro. Tuttavia, benché approfondiscano la conoscenza continuando a conversare, la bella e misteriosa giovane non è per niente sincera: non rivela a Zeynep quale sia la sua vera identità. Nesrin, in realtà, ha un altro nome, ed è una parente molto stretta della mora; soprattutto, però, nonostante si mostri molto gentile, sta architettando un diabolico piano di vendetta... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 7 al 10 gennaio 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 7 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 7 gennaio 2025 - Cruz tornerà a graffiare. La marchesa non sopporterà più lo strano rapporto che si è instaurato tra Margarita e Ayala. Deciderà quindi di affrontare l’amico di suo padre e di imporgli un gravoso ultimatum da rispettare. Il conte non sembrerà però disposto a cedere a nessun ricatto. Manuel accoglierà con gioia Blanca Palomar. La ragazza arriverà alla tenuta per una breve visita e porterà una ventata di freschezza e serenità che serviva a tutti, Jana compresa. Maria continuerà a mantenere il riserbo sulla misteriosa lettera che ha ricevuto mentre Salvador spingerà Lope a non lasciarsi condizionare dalle rivelazioni di Vera e a non rovinare il loro amore... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 6 al 12 gennaio 2025 .