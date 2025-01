My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 6 al 10 gennaio 2025: Zeynep e Baris ai ferri corti, arriva Nesrin

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della seconda stagione di My Home My Destiny in onda dal 6 al 10 gennaio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della seconda stagione soap opera turca My Home My Destiny, in onda dal 6 al 10 gennaio 2025 su Canale 5, a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene. Attenzione! Precisiamo che c'è stato un cambiamento del palinsesto, e che questa settimana è prevista la regolare messa in onda di My Home My Destiny, fatta eccezione per lunedì 6 gennaio 2025, quando invece non verrà trasmessa.

My Home My Destiny Anticipazioni puntata dopo puntata dal 6 al 10 gennaio 2025

Puntata in onda lunedì 6 gennaio 2025

La Soap non va in onda.

Puntata in onda martedì 7 gennaio 2025

Zeynep sta ancora provando a riprendersi dallo shock e dal dolore per la tragica e violenta dipartita di Mehdi. Intanto, però, fa la conoscenza di una persona che sembra aiutarla a rimettersi in piedi: si tratta della bella Nesrin. Le due hanno un feeling speciale. Tuttavia, Zeynep non sa che Nesrin non è chi dice di essere. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 5 gennaio 2025.

Puntata in onda mercoledì 8 gennaio 2025

Baris e Zeynep sono sempre più ai ferri corti. Tra i due esplode una violenta lite davanti al resto della famiglia, perché lei si sente tenuta sotto controllo da lui. D'altra parte, Baris dice di avere soltanto paura di perderla. Zeynep, però, pare comunque implacabile. I due non sembrano riuscire a trovare un punto d'incontro. Tutti si siedono attorno al tavolo per mangiare insieme, quando Nermin si alza in piedi per fare un discorso. La donna ci tiene ad annunciare che ha intenzione di lasciare la gestione della sua azienda a Zeynep il prima possibile, e che vorrebbe che Baris si occupasse della consulenza legale. Nermin, infatti, vorrebbe aprire un ristorante con Sultan e Sakine in collaborazione con Ali Riza.

Puntata in onda giovedì 9 gennaio 2025

Zeynep è scossa dalla proposta di Nermin, ossia che sia lei a prendere in mano le redini dell'azienda, mentre la donna continua a sognare il ristorante che presto aprirà insieme alle altre. Intanto, Nesrin, il cui vero nome è Gulbin, proprio davanti la sontuosa abitazione di Nermin, incontra Meltem, la nuova moglie di Ekrem. La giovane è la sorella più grande di Zeynep, ed è in combutta con la coppia: il loro piano è quello di vendicarsi della protagonista e della sua famiglia. In un secondo momento, Sakine esprime tutte le sue preoccupazioni in merito al futuro della figlia, che non pareva così entusiasta all'idea del passaggio di testimone. In effetti, Zeynep non sa ancora che cosa fare.

Puntata in onda venerdì 10 gennaio 2025

Benal riceve una telefonata importante: la sua vecchia caposala le fa sapere che la sua domanda per lavorare all'ospedale di Duzce è stata accettata. L'infermiera non ha il coraggio di parlarne subito con Cemile. Intanto, Zeynep torna in ufficio, rinunciando al suo congedo. La tensione tra lei e Baris esplode nel momento in cui scopre che lui ha deciso di passare tutti i suoi casi a Beril. Zeynep si sente sostituita, ed è furente. Al termine dell'accesa discussione, Baris le consiglia di prendere seriamente in considerazione la proposta di Nermin, ossia quella di prendere in mano le redini dell'azienda di famiglia; a quanto punto, la mora se ne va, pensando che il fidanzato voglia licenziarla.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.50.