Beautiful Puntata del 7 gennaio 2025: tornano gli episodi inediti della Soap. Steffy tiene d'occhio Finn, Qualcosa non torna

Anticipazioni TV

Beautiful torna in onda con le puntate inedite della Soap. Nell'episodio che vedremo su Canale5 il 7 gennaio 2025, Steffy si renderà conto che Finn è molto strano ed è addirittura felice della scarcerazione di sua madre. La ragazza lo terrà d'occhio senza sapere che Liam ha qualcosa da dirle.

Beautiful torna con gli episodi inediti e lo fa con la puntata che vedremo in onda su Canale5, il 7 gennaio 2025, alle ore 13.45. Le Anticipazioni ci rivelano che Steffy si renderà subito conto che qualcosa non va in suo marito e che è stranamente poco turbato dalla scarcerazione di sua madre. In effetti il dottore è stato come stregato alla Carter e sembra davvero essere felice che il giudice abbia emesso la sentenza che l’ha definita una donna libera. La Forrester sarà piuttosto turbata da questa novità e si sentirà particolarmente a disagio. La giovane ancora non sa che Liam ha qualcosa da dirle e un video da mostrarle, che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Beautiful Anticipazioni 7 gennaio 2025: Steffy sconvolta dalla scarcerazione di Sheila

Sheila è libera e nessuno potrà opporsi alla sentenza appena pronunciata dal giudice. Purtroppo le prove di Bill, che Dollar Bill aveva procurato fingendo di amarla, non possono essere ritenute valide e il magistrato non può trattenere la Carter in carcere. Per i Forrester e per gli Spencer è stata una novità spiazzante e preoccupante allo stesso tempo. Steffy sa che da ora in poi dovrà aumentare la sicurezza della sua casa e dovrà proteggere se stessa, Finn e i suoi figli, dalla furia della rossa, che sicuramente tornerà alla carica con loro. Ma la giovane si renderà conto che qualcosa in suo marito non va; il suo comportamento risulterà molto strano, sembrerà quasi contento di sapere la sua madre naturale fuori dalla cella. Ma come è possibile dopo tutto quello che è successo e ha combinato?

Beautiful Anticipazioni: Steffy tiene d’occhio Finn

Steffy si renderà conto che Finn è molto strano. La ragazza non ha visto il momento in cui suo marito si è lasciato abbracciare dalla sua madre naturale e quindi sarà più che mai sorpresa dal fatto di non vederlo per nulla turbato dagli eventi. Comincerà a osservare le sue mosse e a comprendere cosa possa essere successo. Si interrogherà e interrogherà anche il suo consorte, su questo fatto e gli domanderà se sia o meno contento di quanto è capitato alla rossa. Finn dovrà fingere che nulla sia accaduto nel corridoio del tribunale ma la verità sta per venire a galla, in modo molto drammatico.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Liam sta per mettere nei guai Finn

Finn dovrà ammettere a se stesso di essere stato in parte contento che sua madre sia libera. Il ragazzo è piuttosto turbato da questi strani sentimenti che prova per Sheila e purtroppo, nonostante quello che ha fatto, non riesce proprio a odiarla. Il dottore sta però per affrontare un nemico molto più agguerrito della sua stessa mamma, almeno in questo caso: Liam. Lo Spencer ha ripreso il momento dell’abbraccio tra lui e Sheila ed è pronto a correre da Steffy, per rivelarle tutto e per farle vedere le immagini che incrimineranno Finnegan e potrebbero decretare la fine del suo matrimonio con la bella Forrester. Ed è proprio quello che il ragazzo desidera.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 all'11 gennaio 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.